Vera Wisterová o detailoch diabolského plánu manžela: Únos chystal pred mojimi očami!

Šokujúce detaily únosu! Jedna z našich najznámejších moderátoriek Vera Wisterová (42) je bez synov už viac ako dva týždne.

V najťažšej spovedi svojho života exkluzívne pre Nový Čas priznala, že únos jej detí do Ameriky ich otcom Jeremym Hulshom (40) je pre ňu ako zlý sen. Theo (5) a Harlow (8) mali podľa informácií Nového Času zmiznúť z nákupného centra počas nariadeného stretnutia s otcom. V silách starého otca, ktorý strážil chlapcov na Wisterovej žiadosť, nebolo možné prekaziť diabolský Jeremyho plán, ktorý si začal s deťmi útek precízne nacvičovať už takmer dva týždne pred inkriminovaným dňom. A to priamo pred očami ničnetušiacej Very.

Azda žiadny rodič nechce zažiť odtrhnutie od svojich milovaných detí. Práve toto sa však udialo moderátorke Vere Wisterovej, ktorá z hodiny na hodinu prišla o svojich dvoch synov, ktorí boli podľa rozhodnutia slovenského súdu zverení do jej starostlivosti. Jeremy ich však počas určených návštevných hodín takmer pred dvoma týždňami bez vedomia matky uniesol z krajiny.

„Dnes je to 16 dní, čo som bez detí a nič o nich neviem a nemám žiadne informácie. Deti neboli bezo mňa nikdy takto dlho. My sme spolu zdieľali všetko, tým, že som s nimi žila sama. Harli má doma rozpísanú domácu úlohu, majú rozložené lego, ktoré nedostavali, majú tam svojich plyšiakov, s ktorými všade chodili, s ktorými spávali, ktorých brali úplne všade. Harli mal ešte takú plyšovú opičku, ktorú nosil aj v školskej taške. Všetko zostalo u nás doma a on ich zobral len v tričkách, ktoré mali na sebe. On ich vlastne takýmto hrubým spôsobom odtrhol z domova, od mamy, od starých rodičov, od kamarátov, od spolužiakov. Harlinko nastúpil do prvého ročníka teraz v septembri, je len prváčik. Je to také trápenie, že sa len ťažko hľadajú slová,“ priznala so slzami v očiach Vera.

Premyslený plán

Podľa Wisterovej slov Jeremy únos detí plánoval dlhšiu dobu a priamo pred jej očami. „Desať dní pred únosom mal Harlinko ôsme narodeniny. Vtedy som Jeremymu nad rámec súdom stanovených dní styku s deťmi povedala, aby bol poobede s Harlim, keďže mal narodeniny.“ Hulsh s ponukou súhlasil a práve v tento deň aj začal pomaly realizovať svoj diabolský zámer.

„Priniesol takú mapu. Na nej boli vykreslené akoby stanovištia. Pravidlá boli také, že ak chlapci dobehnú na určené stanovište v časovom limite, dostanú nejakú hračku. A túto hru s chlapcami začal Jeremy hrať na Harlinkove narodeniny. Začal s nimi trénovať, vždy im meral čas, a vždy museli dobehnúť do nejakého času, kde on vždy vytiahol nejakú hračku. Deťom sa táto hra veľmi páčila a toto s nimi nacvičoval od 14. 10. 2019,“ prezradila Wisterová, ktorej sa až v inkriminovaný deň rozjasnilo a pochopila, čo vlastne bolo zámerom tejto manipulačnej hry.