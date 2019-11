Prezidentka podpísala novelu zákonníka: Toto znamená pre zamestnancov

Nárok na dlhšiu dovolenku o jeden týždeň budú mať aj zamestnanci, ktorí nedovŕšili 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa.

Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. V súčasnosti Zákonník práce určuje základnú výmeru dovolenky pre zamestnanca najmenej na štyri týždne. Ak však do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov, má nárok na päťtýždňovú dovolenku. Táto zmena bude mať pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo, rodinu, samotnú výchovu detí, ale aj na cestovný ruch. Novela Zákonníka práce by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2020.

Plénum parlamentu súčasne schválilo aj pozmeňujúci návrh, podľa ktorého nárok na najmenej osem týždňov dovolenky majú aj vysokoškolskí učitelia na všetkých druhoch vysokých škôl a výskumní a umeleckí pracovníci verejných a štátnych vysokých škôl. Rovnako sa to týka aj výskumných a vývojových zamestnancov verejných výskumných pracovísk ako Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie a rezortné výskumné ústavy.