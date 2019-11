Záhradkár Miroslav má kamiónov plné zuby: Vymyslel účinnú vec, teraz mu hrozí pokuta

Chcú si chrániť svoje! Spolu 12 vlastníci pozemkov a cesty prechádzajúcej cez časť obce Haniska - Jakubov Dvor dostali prednedávnom výzvu od polície.

Majú odstrániť zákazové dopravné značenie, ktoré svojvoľne umiestnili niekoľko sto metrov pred svoje chaty a domy. Osadili ho tam preto, aby im tam traktory a nákladiaky neničili cestu, ktorú vlastnia a opravujú si ju vo vlastnej réžii.

V lokalite Jakubov Dvor dnes žije len jeden obyvateľ s trvalým pobytom. Ostatní sú chatári či záhradkári. Posledný obyvateľ Miroslav Pokorný (68) povedal, že značenie si tam osadili preto, aby si ochránili majetok. Povedal, že všetky pozemky vrátane cesty sú v súkromnom vlastníctve. „Jazdili nám tadiaľto poľnohospodári na traktoroch i lesní pracovníci na kamiónoch zvážajúci drevo, ktorí si skracujú cestu. Ničia nám ju, my ju opravujeme a odvádzame za ňu dane,“ hovorí Miroslav.

Spolu so svojím bratrancom Jaroslavom (73) niekoľkokrát kupovali kamenie a štrk, aby upravili príjazdovú komunikáciu. Pán Miroslav prezradil, že vlastníci dostali v polovici októbra výzvu od polície, aby značku odstránili. „Podľa polície sa nachádza na verejnej účelovej komunikácii, no tá cesta je v našom vlastníctve,“ reagoval Miroslav. Starosta Hanisky Miloš Barcal sa k problému so značkou nevedel bližšie vyjadriť.

Podľa neho obec neinformovali žiadne osoby so žiadosťou o osadenie značky. Odlišný pohľad na vec má košická polícia. Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová uviedla, že značka zákazu vjazdu aj dodatková tabuľa nie sú odsúhlasené dopravným inšpektorátom. „Osadenie značenia na tejto verejnej účelovej komunikácii nie je vhodné, pretože zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel v oboch smeroch jazdy. Za tento priestupok hrozí pokuta do 330 eur,“ uzavrela Ivanová.