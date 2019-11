Trieda plná hviezd: Kaká, Drogba či Aršavin spolu derú školské lavice

V minulosti boli hviezdami futbalových trávnikov po celom svete, teraz sú spolužiakmi v 18-mesačnej škole Európskej futbalovej únie (UEFA) v oblasti futbalového biznisu.

V súčasnosti by zloženie jedného ročníka kurzu bolo veľmi kvalitným školským družstvom, veď bok po boku sa vzdelávajú Kaká, Florent Malouda, Júlio César, Didier Drogba či Andrej Aršavin, spoločnosť im robí aj elitný maďarský rozhodca Viktor Kassai, ktorý viedol finále Ligy majstrov v roku 2011 a v decembri 2016 ako prvý futbalový arbiter na svete nariadil pokutový kop na základe videonalýzy.

Spomenuté futbalové hviezdy v šiestich európskych mestách absolvujú intenzívne školenia v danej problematike, vyvrcholenie kurzu je naplánované na marec 2021 v americkom New Yorku. Z absolventov by mali byť v budúcnosti špecialisti na obchod, manažment a marketing na postoch prezidentov či riaditeľov klubov alebo národných futbalových federácií. Uchytiť by sa však mali aj vo všeobecnom biznise.

Spomenutú školu už majú za sebou viacerí bývalí futbalisti - Stilian Petrov, Juninho Pernambucano, Emile Heskey, Éric Abidal alebo Bianca Rechová. "Myslím si, že väčšina futbalistov je inteligentnejšia, ako o nich hovoria rôzne stereotypy. Aj vo futbale je potrebné myslenie, pretože na ihrisku sa veľmi rýchlo môžete dostať do problémov," prezradil niekdajší bulharský stredopoliar Petrov, na klubovej úrovni ikona Celticu Glasgow či Aston Villy z Birminghamu.