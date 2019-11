Šou Tvoja tvár znie povedome už končí: Toto rozplakalo Haydu aj Gachulincovú

Šou Tvoja tvár znie povedome končí už v nedeľu veľkolepým finále. O víťazstvo zabojujú štyria finalisti – Saša Gachulincová, Nela Pocisková, Noel Czuczor a Dávid Hartl, ostatní štyria účinkujúci zaspievajú nesúťažné duety – Rasťo Sokol si s Paľom Topoľským za pomoci Andreja Bičana zaspievajú pieseň od David Bandu „Kde si včera bol“ a Karin Haydu si strihne sexy duet so Zuzkou Kravárikovou – znieť bude megahit Seňorita. Chýbať nebudú ani špeciálne vystúpenia – vôbec prvýkrát v histórii si zaspieva celá osmička spoločnú pieseň – svetoznámu „hymnu“ We are the world. Pri jej skúšaní sa účinkujúci poriadne rozcítili, zaspomínali si na posledné mesiace a nechýbali ani slzy...