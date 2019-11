Gól s trpkou príchuťou: Krivošík si premiéru v reprezentácii vôbec neužil

Gól s trpkou príchuťou. Hokejový útočník Filip Krivošík (20) si v úvodnom zápase Nemeckého pohára v Krefelde proti Švajčiarsku otvoril svoj strelecký účet v seniorskej reprezentácii, no vzhľadom na prehru 2:5 si ho veľmi neužil.

Verí, že dnes proti olympijskému výberu Ruska to bude lepšie. Rodák z Bratislavy má na svojom konte ešte len tri zápasy za A-tím Slovenska, no proti Švajčiarom patril medzi najlepších i najnebezpečnejších hráčov pre súpera. „Mal som viacero šancí, celkom sa mi to odrážalo. Bol som nahnevaný, že mi to nepadalo, takže som rád, že sa to napokon podarilo. Ale veľmi ma mrzí prehra,“ uviedol po zápase Filip Krivošík, ktorý v 56. minúte znížil na 1:3.

Andrej Kudrna pridal v zápätí druhý gól, no Švajčiari drámu nepripustili a v závere udreli ešte dvakrát. „Vstup do zápasu sme mali celkom dobrý, chceli sme hrať s pukom, no neboli sme efektívni. Snažili sme sa čo najviac strieľať na bránku, no mrzí ma výpadok v druhej tretine, kde sme trikrát inkasovali,“ zhodnotil Krivošík z fínskej Hämmenlinny.

Dnes:

Nemecko - Švajčiarsko (13.00)

Slovensko - Rusko (16.30)