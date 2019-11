Slávny seriál Beverly Hills 90210 sa vrátil v pokračovaní: Trapas! Toto hviezdy nečakali ani v zlom sne

Jason Priestley, Jennie Garth, Brian Austin Green, Ian Ziering, Tori Spelling, Shannen Doherty či Gabrielle Carteris. To boli mená, ktoré v deväťdesiatych rokoch patrili medzi najväčšie hviezdy televíznej zábavy.

Seriál Beverly Hills 90210 v čase svojho vzniku a vysielania patril k najsledovanejším reláciám. A tak sa producenti televízie Fox pokúsili predstaviteľov Brandona, Donny, Brendy a ďalších vrátiť späť na obrazovky. Hoci prvý diel obnoveného seriálu mal obrovskú sledovanosť, fanúšikov scenár aj herecké výkony sklamali. Prvá šesťdielna séria končila s mizerným ratingom a produkcia teraz oznámila, že žiadnu ďalšiu sériu nakrúcať nebude.

Televízia Fox stavila na zlé kone. Staré hviezdy totiž v novej verzii seriálu nezaujali, ani keď hrali zveličené podoby seba samých. Vedenie televízie Fox prehru otvorene nepriznalo a otočilo nezdar v smutnosmiešne vzdanie vďaky hercom.



,,Sme takí hrdí, že sme sa mohli opäť všetci stretnúť vo výnimočnej letnej udalosti jedného z najslávnejších seriálov a obsadení našej televízie s fanúšikmi 90210 naprieč celou krajinou," uviedol hovorca americkej televízie Fox, keď musel priznať, že seriál nakrúcať ďalej nebudú.



Podľa magazínu Hollywood Reporter je to veľké osobné zlyhanie pre Jennie Garth a Tori Spelling, ktoré sa podieľali na vzniku scenára a patrili tiež k výkonným producentom. ,,Máme množstvo príbehov, ktoré by sme chceli rozprávať, takže by to mohlo fungovať sezónu za sezónou mnoho rokov," verila Tori ešte pred pár mesiacmi. Lenže diváci televízie Fox o jej rozprávanie nestoja.