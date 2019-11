Podnikatelia pred voľbami zaťali do živého: Tri najhlavnejšie požiadavky na politikov

Zlepšiť vzdelávanie, očistiť verejný život a znížiť dane a odvody z práce.

To sú tri najhlavnejšie požiadavky podnikateľov na politikov, vďaka ktorými sa majú zlepšiť podmienky v ekonomike a spoločnosti od roku 2020. „Nakoľko sa blížia voľby, je potrebné pripomenúť politickým stranám, aké problémové oblasti našej spoločnosti vnímajú podnikatelia, nakoľko sa zdá, akoby to politickým stranám nebolo zrejmé,“ konštatuje v tlačovej správe Podnikateľská aliancia Slovenska.



Podnikatelia požadujú prispôsobiť vzdelávací obsah a formu výučby, výchovu, vzdelávanie a odmeňovanie pedagógov, ako aj hodnotenie výsledkov vzdelávania potrebám reálneho života. Navrhujú zaviesť možnosť vyberať poplatky za vysokoškolské štúdium spolu so vznikom štipendijného programu. Aliancia by privítala zásadnú reformu práce prokuratúry, riadenia a práce polície, či posilnenie nezávislosti Úradu inšpekčnej služby. Medzi ďalšie opatrenia na očistu verejného života patrí aj zavedenie aspoň dvojročného zákazu prechodu z vrcholovej politiky do čelných pozícií nezávislých verejných orgánov, vrátane prokuratúry, silových zložiek alebo justície.



Podnikatelia taktiež od politikov žiadajú rovnú daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Výpadky v príjmoch verejných financií by vykryli zlepšeným výberom daní, zrušením daňových výnimiek, obmedzením investičných stimulov len na okresy s najvyššou mierou nezamestnanosti, prípadne zvýšením majetkových a environmentálnych daní. Medzi desať najdôležitejších opatrení zaradili aj odbúranie byrokracie v podnikaní, uľahčenie podnikania, ozdravenie verejných financií, či sledovanie a zvyšovanie efektívnosti verejného života. Aliancia taktiež volá po zvýšení transparentnosti, podpore hospodárskej súťaže a otváraní spoločného trhu Európskej únie.