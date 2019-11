V Londýne štartuje Turnaj majstrov: O milióny bojuje aj Filip Polášek

Súboj o post koncoročnej mužskej tenisovej jednotky medzi Rafaelom Nadalom a Novakom Djokovičom či možnosť zisku rekordného siedmeho titulu pre Rogera Federera.

To sú hlavné ťaháky tradične záverečného turnaja sezóny na okruhu ATP, ktorý sa v nedeľu začne v Londýne. Ak sa v športovom svete zavše plytvá výrazom "legenda", tak v prípade vyššie spomenutej trojice tridsiatnikov to tak nie je. Tento vplyvný status si vybojovali už počas aktívnej kariéry. Oficiálny portál ATP pripomína, že Federer, Djokovič a Nadal už v roku 2007 tvorili trojicu najvyššie nasadených hráčov a rovnako je to aj teraz. Zmenilo sa len poradie medzi nimi.

Turnaj majstrov či aktuálne Nitto ATP Finals je turnaj, ktorý má v tenisovom svete výsostné postavenie. Bojuje na ňom osmička najlepších hráčov sveta a ako hovorí slovenský zástupca v deblovej súťaži v Londýne Filip Polášek, "účasť si treba zaslúžiť výsledkami počas celého roka a rozhodne nie je dielom náhody."

V tomto smere je Federer neuveriteľný zjav. Od roku 2002 chýbal na koncoročnom výberovom turnaji jediný (2016), keď pre zranenie ukončil sezónu už po Wimbledone. "Počas tých 16 rokov Federer získal šesť titulov, desaťkrát si zahral vo finále, vyhral 57 zo 72 zápasov a zarobil iba na tomto jednom turnaji 16 miliónov dolárov," pripomína portál ATP Tour.

Pozornosť v O2 Aréne bude okrem fenomenálneho Švajčiara priťahovať aj súboj o post koncoročnej jednotky. Teda ak k nemu vôbec dôjde, lebo Nadal opäť raz vstupuje do turnaja majstrov v nie stopercentnej kondícii. Tridsaťtriročný ľavák pred pár dňami podstúpil vyšetrenie magnetickou rezonanciou u osobného lekára Ángela Ruiza Cotorra, ktoré ukázalo, že aktuálnu svetovú jednotku trápi brušná distenzia, čiže roztiahnutie brušnej dutiny. Rodák z Malorky od štvrtka v Londýne trénuje a až neskôr sa rozhodne, či zasiahne aj do súťažných zápasov.

Z prepočtov ATP vyplýva, že ak chce energický Španiel zotrvať na poste jednotky až do konca sezóny, musí v Londýne postúpiť minimálne do finále v prípade, že Djokovič ovládne celý turnaj. Práve triumf na elitnom podujatí osmičky najlepších hráčov sveta Nadalovi ako jediný chýba v zbierke titulov z najväčších turnajov. "Na prvom tréningu sme boli opatrní, berieme to krok po kroku. Do podania Rafa ešte nedával všetko, nechceme nič uponáhľať. Máme pred sebou ešte tri dni, verím, že na pondelok bude pripravený," uviedol Nadalov tréner Carlos Moya.

Osmička finalistov vo dvojhre je tento rok zaujímavo rôznorodá aj vďaka trom nováčikom. Na poslednú chvíľu sa do elitnej osmičky prebojoval Talian Matteo Berrettini, okrem Taliana budú nováčikmi aj Rus Daniil Medvedev a Grék Stefanos Tsitsipas. Toto trio plus nemecký obhajca titulu Alexander Zverev majú 23 a menej rokov, čo je náznak toho, že vo svetovom mužskom tenise konečne nastáva výmena generácií. Predtým naposledy mali štyria z elitnej osmičky na ATP Finals 23 a menej rokov pred desiatimi rokmi. Súčasné okteto finalistov dotvára 26-ročný Rakúšan Dominic Thiem. Federer (6) a Djokovič (5) majú dokopy na konte 11 titulov z Turnaja majstrov, Zverev jeden, ostatní účastníci vrátane Rafaela Nadala na cennú koncoročnú trofej zatiaľ nedosiahli.

"Tento rok máme v Londýne jednu z najzaujímavejších zostáv v histórii majstrovského turnaja. Nechýbajú v nej etablované superhviezdy aj ich draví vyzývatelia z mladej generácie. Dlhovekosť globálnych ikon vytvorí kombináciu s budúcimi hviezdami tohto športu a môže byť z toho fascinujúce predstavenie," vyslovil sa výkonný riaditeľ a zároveň prezident ATP Chris Kermode.

V Londýne sa bude hrať v dňoch 10. - 17. novembra vo dvojhre o hlavnú odmenu 2 871 000 USD. Získa ju šampión a k tomu 1500 bodov do rebríčka ATP. Za finálové víťazstvo tenista zinkasuje 1 354 000 USD a 500 bodov do rebríčka.

V metropole na Temže bude zaujímavá aj deblová súťaž, v ktorej sa po 10 rokoch opäť predstaví aj slovenský zástupca. Posledný ôsmy pár, ktorý si vybojoval právo účasti, tvoria Slovák Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom. Na ATP Finals sa podľa postavenia v rebríčku ATP Race predstavia Kolumbijčania Juan Sebastian Cabal a Robert Farah, Poliak Lukasz Kubot a Brazílčan Marcelo Melo, Nemci Kevin Krawietz a Andreas Mies, Američan Rajeev Ram a Brit Joe Salisbury, Juhoafričan Raven Klaasen a Novozélanďan Michael Venus, Holanďan Jean-Julien Rojer a Rumun Horia Tecau a tiež spomenutí Polášek s Dodigom. Právo účasti nevyužili americké legendy Bob a Mike Bryanovci, ktorí už ukončili súťažnú sezónu. Vo štvorhre si šampióni rozdelia prémiu 533 000 USD, za účasť organizátori garantujú každej dvojici 103 000 USD. Za každé víťazstvo v skupine je pripravených 40 000 USD.

Nedeľňajší program na turnaji Nitto ATP Finals v Londýne:

DVOJHRA

skupina Björna Borga / 15.00 h

Novak Djokovič (Srb.-2) - Matteo Berrettini (Tal.-8)

skupina Björna Borga / 21.00 h

Roger Federer (Švaj.-2) - Dominic Thiem (Rak.-4)

ŠTVORHRA

skupina Jonasa Björkmana / 13.00 h SEČ

Rajeev Ram, Joe Salisbury (USA/V. Brit.-4) - Raven Klaasen, Michael Venus (JAR/N. Zél.-5)

skupina Jonasa Björkmana / 19.00 h

Filip Polášek, Ivan Dodig (SR/Chor.-9) - Lukasz Kubot, Marcelo Melo (Poľ./Braz.-2)