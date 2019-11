Austráliu sužujú rozsiahle prírodné požiare: Obyvateľom zablokovali únikové cesty

Desiatky lesných požiarov v piatok nekontrolovateľne zúrili po celom území východnej Austrálie.

Prírodný živel tamojším obyvateľom zablokoval únikové cesty a znemožnil dopravu na hlavnej ceste spájajúcej veľké mestá na pacifickom pobreží krajiny. Vo vidieckej oblasti štátu Nový Južný Wales (NSW) sa vyskytlo viac než 90 požiarov, z ktorých približne 50 sa dosiaľ nepodarilo skrotiť, informuje tlačová agentúra AFP. Požiare zasiahli desaťtisíce hektárov územia.

"Nachádzame sa, obrazne povedané, na nezmapovanom území. Ešte nikdy sme sa totiž nestretli so situáciou, keď súčasne zúri takéto veľké množstvo požiarov na úrovni núdzového varovania," uviedol pre verejnoprávnu stanicu ABC predstaviteľ hasičského zboru NSW Shane Fitzsimmons. Miestne úrady oznámili, že požiare prekročili hranice kontrolovateľnosti a na dvoch úsekoch si vynútili uzatvorenie diaľnice Pacific Highway spájajúcej mestá Sydney a Brisbane.

Núdzové varovania s príkazom okamžitej evakuácie boli vydané pre 14 lokalít, zatiaľ čo v niektorých oblastiach úrady obyvateľom odporučili jednoducho "vyhľadať úkryt, pretože na únik je už neskoro", uvádza AFP. Miestne rozhlasové stanice prerušili svoje štandardné vysielacie programy a začali poskytovať pokyny, ako prežiť požiar, ak ľudia zostanú uväznení v dome alebo vo vozidle. Za vypuknutím rozsiahlych požiarov je dlhotrvajúce sucho, silný vietor, nízka vlhkosť vzduchu a vysoké teploty. "Ide o veľmi dynamický, nestabilný a nebezpečný zhluk okolností," dodal Fitzsimmons.

Lesné, respektíve stepné požiare sú v Austrálii bežným javom, avšak krajina sa pripravuje na rušnú sezónu požiarov s rekordnými teplotami predpovedanými pre letné mesiace. V Austrálii sú ročné obdobia v opačnom čase ako na severnej pologuli - leto trvá od decembra do februára; od marca do mája je jeseň; od júna do augusta je zima a od septembra do novembra je jar.