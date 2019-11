Moderátor Patrik Herman prehovoril o smrti milovanej osoby: Otca mi zabila nevedomosť!

Moderátor Patrik Herman je jedným zo zakladateľov aliancie Nie rakovine, ktorá šíri osvetu o dôležitosti prevencie. On sám sa totiž s týmto zákerným ochorením stretol zoči voči, nakoľko mu rakovina vzala milovaného otca. Ako sám priznal, vtedy pocítil aj strach o svoje zdravie, nakoľko je to ochorenie, ktoré má dedičný základ. Otcova smrť ho prinútila dávať si na seba pozor a na pravidelné vyšetrenia chodí nielen on sám, no nabáda k tomu aj svojich najbližších. Jeho slová vás však rozhodne nenechajú chladnými!