Emme Tekelyovej zomrela najlepšia kamarátka († 39): Slová, ktoré lámu srdce

Emma Tekelyová akoby zastala v čase. Už celé roky vyzerá rovnako a zdá sa, akoby vôbec nestarla. Za jej perfektným vzhľadom však nie sú žiadne vylepšenia, no zdravý životný štýl. A práve zdravie je to, na čo známa moderátorka dbá najviac! Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo sa aj ona sama stala ambasádorkou aliancie Nie rakovine, kde šíri osvetu o dôležitosti prevencie pred rakovinou prsníka. Ako pre každú ženu, aj pre moderátorku je rakovina doslova strašiakom 21. storočia a preto všetkým ženám venovala veľavravný odkaz!