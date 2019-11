Hrôza vo Wolverhamptone! Obrancu Slovana oživovali na trávniku niekoľko minút

Dlhé minúty hrôzy! Slovinský futbalista Kenan Bajrič (24) utrpel vo štvrtkovom stretnutí Slovana Bratislava v Európskej lige zranenie, ktoré si vyžiadalo dlhé ošetrovanie.

V závere riadneho hracieho času na štadióne Wolverhamptonu Wanderers ho pri pokuse o nožničky zasiahol Raul Jimenez, ktorý si za to vyslúžil žltú kartu.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Obranca Slovana zostal ležať na trávniku, rozhodcovia museli prerušiť hru na viac než jedenásť minút, Bajriča napokon odniesli na nosidlách so zafixovaným krkom. Holandský hlavný arbiter Hendrikus Nijhuis nadstavil dvanásť minút, počas ktorých Jimenez strelil jediný gól zápasu.

"Zatiaľ to vyzerá na ťažký otras mozgu. Zostane tu na noc na pozorovaní, necestuje s nami domov. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať," sprostredkoval tréner Ján Kozák ml. na pozápasovej tlačovej konferencii prvé informácie.

Priamo na trávniku bol svedkom Bajričov spoluhráč a krajan Andraž Šporar:

"Súper ho kopol do hlavy, nevedel o sebe tridsať, štyridsať sekúnd. Keď prišiel k sebe, povedal, že to bude v poriadku, potvrdili to aj lekári a fyzioterapeuti. Cez noc bude v nemocnici a v piatok príde domov. Dúfam, že je pravda, že mu nie je nič horšie."