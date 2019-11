Muža niečo škriabalo v uchu, zasvietili mu tam baterkou: Šialené, čo mu tam pobehovalo!

Foto

Muž z Číny sa stále sťažoval na ostré škrabance v uchu. Nakoniec prinútil jedného člena rodiny, aby sa mu do neho pozrel baterkou a zistil, čo je príčinou bolesti. Keď mu zasvietil do ucha, ostal zdesený. Povedal mu, aby okamžite odišiel do nemocnice.