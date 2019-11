Poplach v jednej z bánk: Zamestnanci chcú vyššie platy aj vianočné odmeny, hrozia štrajkom

Hrozba štrajku, aká sa často nevidí. S platovými podmienkami nie sú spokojní zamestnanci piatej najväčšej banky na Slovensku a už takmer mesiac sú v štrajkovej pohotovosti.

Odborári presadzujú nielen vyššie platy, ale rozhneval ich najmä fakt, že im vedenie siahlo napriek dobrým výsledkom aj na odmeny. Žiadajú ich vyplatnie a tiež, aby im boli platy od apríla budúceho roka zvýšené o 6%, inak hrozia ostrým štrajkom! Aké sú skutočné zárobky v bankovom sektore a aká situácia je v ostatných bankách?

Štrajkujúcich bankárov sme tu zatiaľ nemali. Keď ale v týchto dňoch prídete na pobočku Unicreditu, na oblečení zamestnancov si môžete všimnúť nálepku „štrajková pohotovosť“. „Zatiaľ to nemusí nevyhnutne vyústiť do štrajku. Štrajk ako prostriedok na podporu kolektívneho vyjednávania a presadenia oprávnených požiadaviek zamestnancov sme v rámci bankového sektora zatiaľ nevyužili,“ vysvetlil situáciu Svetozár Michálek, predseda Odborového združenia pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.

Zdá sa ale, že v UniCredit už bankovým úradníkom pretiekol pohár trpezlivosti. Napriek výraznému prekročeniu plánovaného zisku im totiž samotný akcionár vo Viedni zamietol vyplatenie vianočnej odmeny.

Dohoda v nedohľadne

Odborári sa s vedením banky stretli už počas dvoch kôl vyjednávaní, no k úplnej dohode nedošlo. Zamestnávateľ len upravil svoju ponuku garantovaného nárastu mzdy z pôvodných 2,2 % na 2,6 %, pričom odbory žiadajú 2,8 %. Názor na odmeny nezmenil, no tvrdí, že má záujem nájsť spoločné riešenie. „Našou snahou je ponúkať konkurencieschopné odmeňovanie v tomto sektore, pričom zohľadňujeme súčasnú situáciu v hospodárstve a na trhu práce,“ uviedla Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Bankoví úradníci chcú bojovať aj napriek tomu,že dohoda je momentálne v nedohľadne. „Sme pripravení uplatňovať a hájiť práva zamestnancov prostredníctvom všetkých zákonných možností, štrajk nevynímajúc,“ upozornila Jana Szászová, predsedníčka Základnej organizácie odborového zväzu pri UniCredit Bank.

Čo ostatné banky

Napriek tomu, že priemerný plat v bankovníctve sa pohybuje podľa dostupných štastík okolo 2 070 eur, faktom je, že platy zamestnancov na priehradkách v bankách sú nízke. „Najväčšia časť výkonných zamestnancov v pobočkách, ktorí generujú podstatnú časť ziskov bánk má základnú mzdu pohybujúcu sa v rozmedzí 800 – 1 000 eur. Problém však vo všeobecnosti súvisí s nízkymi mzdami a vysokými nárokmi,“ vysvetlil Michálek.

Každá banka má vlastný systém odmeňovania a motivovania zamestnancov. Ten sa líši vo výške základnej a pohyblivej zložky mzdy, v ich vzájomnom pomere. „V zásade je však priepastný rozdiel medzi nemanžérskymi a manažérskymi pracovnými pozíciami. Výsledkom je, že v štatistikách uvádzaná priemerná mzda vyzerá veľmi prijateľne,“ doplnil. Za lepšie podmienky bojujú aj v iných bankách.

V štádiu vyjednávania boli aj odborári v Slovenskej sporiteľni, nakoniec sa ale dohodli. „Záleží nám na tom, aby sme boli nie len úspešní, ale súčasne ostali férovým a dobrým zamestnávateľom pre každého zamestnanca. Odrazilo sa to aj vo výslednej dohode, čo pri súčasných podmienkach na trhu práce považujeme za hodné najlepšieho zamestnávateľa,“ vysvetlila Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Toto požadujú

1. Zvýšenie priemerných základných miezd zamestnancov o 6,0 % s účinnosťou od 1. 4. 2020, pričom každý zamestnanec má garantovaný rast základnej mzdy o 2,8 %.

2. Všetkým zamestnancom bude vo vyúčtovaní mzdy za mesiac november 2019 vyplatený jednorazový príspevok vo výške 700 eur.

3. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancom spolu s výplatou za mesiac jún 2020, 13. plat vo výške 500 €.

Čo schválil zamestnávateľ

- upravil svoj návrh týkajúci sa

- navýšenia miezd z 2,2 % na 2,6 %

- stanovisko k ďalším dvom bodom návrhu nezmenil

Základná zložka mzdy v bankách

Slovenská sporiteľňa - 800 €

UniCredit Bank - 800 €

ČSOB - 750 €

Tatra banka - 750 €

VÚB - 750 €

Otpbanka - 700 €

Poštová banka - 690 €

UniCredit Bank

UniCredit Bank Slovakia vznikla v roku 2007

v roku 2013 sa stala pobočkou českej banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

konsolidovaný čistý zisk skupiny vlani dosiahol zhruba 353 miliónov €, medziročne o 19 % viac

v Česku a Slovensku minulý rok mala 3 251 zamestnancov, z toho na Slovensku 989

v oboch štátoch má spolu vyše 700-tisíc klientov

Zháňajú klienstkých poradcov

slovenská pobočka banky včera napoludnie na profesia.sk inzerovala 17 pracovných ponúk

najčastejšou neobsadenou pracovnou pozíciou je klientský poradca

najviac ľudí chýba pobočkám banky v Bratislavskom kraji (11 ponúk)

Prečo sú v štrajkovej pohotovosti

Jana SzaszovÁ, predsedníčka Základnej organizácie odborového zväzu pri UniCredit Bank.

Banka, ktorá sa zaraďuje medzi päť najväčších bánk na Slovensku, nedokáže zvýšiť mzdy svojím zamestnancom ani o mieru inflácie a návrh na vylatenie 13. mzdy vo výške 500 € je zamestnávateľ ochotný zrealizovať iba v prípade, keď sa znížia základné mzdy. Problémom je pre zamestnávateľa, aj napriek výraznému prekročeniu plánovaného zisku, vyplatenie vianočnej odmeny. Tento návrh bol zamietnutý samotným akcionárom vo Viedni.

Zvýšený bankový odvod sa dotkne všetkých

Svetozár Michálek, predseda Odborového združenia pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva

Je veľmi pravdepodobné, že banky z dôvodu splnenia bankového odvodu a zisku stanoveného materskými bankami, premietnu náklady do ďalšieho zvýšenia poplatkov na jednej strane a úspory personálnych nákladov na strane druhej. Zvýšenie poplatkov postihne nás všetkých, úspora personálnych nákladov najmä, aj keď nie výlučne, zamestnancov, a to vo forme väčšieho tlaku na predaj bankových produktov, redukciu pracovných miest aj prostredníctvom väčšej miery digitalizácie procesov, redukciou nákladov na vzdelávanie, sociálne zabezpečenie a predovšetkým redukciou nákladov na nárast miezd.