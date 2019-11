Katastrofa letu 001 na Zlatých pieskoch, pri ktorej zomrelo 76 ľudí: Z lietadla ostal jediný zachovaný kus

Unikátna časť histórie. Po uzatvorení vyšetrovania pádu lietadla IL-18 na Zlatých pieskoch v roku 1976, ktoré pochovalo 76 pasažierov a členov posádky, sa jeho vrak zničil.

Napriek tomu sa zachovalo zopár jeho autentických predmetov, pričom malá šedá zliatina je jedinou známou súčasťou konštrukcie, ktorú si budú môcť pozrieť návštevníci knižného veľtrhu v Bratislave.

Najznámejšia letecká nehoda v bývalom Československu sa stala síce už pred 43 rokmi, no dodnes sa svojou hrôzou výročne pripomína tým, ktorí ju videli na vlastné oči, alebo v nej stratili svojich blízkych. Keďže komunistický režim výsledky vyšetrovania nikdy nezverejnil, bývalý novinár Nového Času David Púchovský sa rozhodol o celej udalosti napísať knihu, pričom počas pátrania po pravej príčine pádu našiel cenný kus histórie.

„Postupne som sa vďaka viacerým kontaktom dostal až ku Klubu leteckej histórie, ktorý mi zapožical zhruba 20-centimetrovú šedú zliatinu. Je to pravdepodobne posledná zachovaná časť konštrukcie z lietadla. Z interiéru viem o jednom jedálenskom vozíku, ale to je všetko,“ priblížil Púchovský, ktorý zliatinu symbolicky namočil do hladiny jazera, kam sa tak časť lietadla vrátila po viac ako štyroch desaťročiach. „Dozvedel som sa, že keď časti lietadla ničili, teda pálili, tak ostali po ňom podobné zliatiny. Jednu z nich zachránil obyvateľ Ivanky pri Dunaji, ktorý ju neskôr daroval múzeu,“ vysvetlil Púchovský.

Najväčšie trosky vytiahli potápači v priebehu niekoľkých dní po havárii, ktorá sa stala v strede leta, 28. júla 1976. Najmenšie kúsky sa na dne jazera nachádzali ešte niekoľko rokov. Aký bol osud najväčších častí lietadla? „Niektoré boli ihneď zničené, ďalšie uchovávané pre vyšetrovanie a analyzované. Napokon boli spálené na dvoch miestach v Bratislave, pričom najväčšie časti, vrátane zadnej časti trupu, zhoreli vo veľkej jame pri dnešnej dráhe bratislavského letiska. Dá sa tak povedať, že pomyselný hrob našlo lietadlo priamo tam,“ uzavrel Púchovský. Zliatina z lietadla bude k dispozícii návštevníkom knižného veľtrhu Bibliotéka v sobotu o 14.00, keď prebehne aj krst Púchovského knihy o katastrofe na Zlatých pieskoch.