Slováci vstúpili do Nemeckého pohára: Všetko pokazila katastrofálne druhá tretina!

Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali so Švajčiarmi 2:5 vo štvrtkovom prvom zápase na turnaji o Nemecký pohár v Krefelde.

Zverenci kanadského trénera Craiga Ramsayho boli Helvétom viac než vyrovnanými súpermi, ale doplatili na nevydarený herný úsek v druhej tretine. Počas neho inkasovali trikrát v priebehu siedmich minút od Jasona Fuchsa, Alessia Bertaggiu a Tylera Moya. V poslednom dejstve slovenskí hokejisti pridali smerom dopredu a dočkali sa gólovej odmeny. Presné zásahy Filipa Krivošíka s Andrejom Kudrnom síce duel zdramatizovali, no Raphael Prassl a Pius Suter pridali v závere švajčiarske gólové poistky.

Slovenskí hokejisti začali zápas aktívnejšie a už v 2. min prvýkrát vážnejšie ohrozili švajčiarskeho brankára Melvina Nyffelera, keď od modrej čiary vypálil Martin Bodák. V nasledujúcom striedaní sa zjavil pred súperovou svätyňou Tomáš Zigo, no z tesnej blízkosti mieril nad bránku. Po slabšom úvode sa osmelili aj Helvéti, no ich pokusy stroskotali na pozornom Andrejovi Košarišťanovi. V 12. min sa mohlo prvýkrát meniť skóre. Marek Ďaloga sa vydal na ofenzívny výlet, obišiel všetkých brániacich protihráčov a jeho zakončenie bekhendom skončilo na žŕdke. Blízko k presnému bol aj Zuzin necelé dve minúty pred odchodom šatní, keď nebezpečným tečom trafil taktiež konštrukciu bránky.

Druhá tretina ponúkala od úvodných sekúnd zaujímavé momenty. V 21. min najskôr Švajčiari nevyužili prečíslenie dvoch proti jednému a krátko potom Matúš Sukeľ spoza bránky neprekvapil Nyffelera. V dvoch dobrých šanciach sa následne ocitol Švajčiar Tyler Moy. Jeho strelu z pravého kruhu s námahou zneškodnil Košarišťan a v oslabení ho po zakončení rovnakého hráča zachránila žŕdka. V 29. min nevyužil samostatný nájazd Peter Šišovský a Slováci onedlho pykali. Jason Fuchs vystrelil prudko švihom spoza brániaceho Martina Chovana, na čo slovenský gólman nedokázal reagovať a prvýkrát inkasoval. Helvéti pridali v 36. min druhý presný zásah, keď po ľavom krídle prenikol rýchly Alessio Bertaggia a poslal puk do siete. V závere prostredného dejstva ešte prikrášlil vedenie švajčiarskeho tímu Moy, ktorý vydarenou sťahovačkou prekonal Košarišťana.

Slováci si chceli v tretej tretine napraviť chuť z predchádzajúcej dvadsaťminútovky. Prezentovali sa zvýšenou ofenzívnou aktivitou, snažili sa čo najčastejšie ohrozovať Nyffelera, no vyložené príležitosti neprichádzali. Až v 50. min si našiel priestor pred švajčiarskou bránkou Filip Krivošík, ktorý vystrelil z otočky len priamo do súperovho gólmana. Záverečná časť hry mala spád, pretože rozhodcovia len minimálne vstupovali do zápasu. Tento scenár vyhovoval Švajčiarom, ktorí si dobrým pohybom a pozornou obranou dlho strážili náskok. Z komfortnej zóny ich dostal až Krivošík, ktorý v 56. min dorazil puk do odkrytej siete, o pár sekúnd sa presadil z úniku aj Andrej Kudrna. Namiesto slovenského vyrovnania však prišli dva švajčiarske góly. Štvrtý presný zásah pridal Raphael Prassl a definitívnu podobu výsledku dal Pius Suter strelou do prázdnej bránky.

V piatok čaká Slovákov na turnaji voľný deň. Ďalšie súťažné vystúpenie v krefeldskej Yayla Arene absolvujú v sobotu o 16.30 h proti olympijskému tímu Ruska.

Nemecký pohár 2019 - Krefeld (Nem.) - štvrtok:

Slovensko - Švajčiarsko 2:5 (0:0, 0:3, 2:2)

Góly: 56. Krivošík (Šišovský, M. Rosandič), 57. Kudrna (Hrivík) - 31. Fuchs (P. Suter, Heldner), 36. Bertaggia (L. Hischier, Glauser), 38. Moy (Glauser, Kreis), 57. Prassl, 60. P. Suter

Vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kopitz, Schrader - Jürgens, Kowert (všetci Nem.)

Zostavy:

Slovensko: Košarišťan - Marek Ďaloga, Čerešňák, Koch, Martin Chovan, M. Rosandič, Bodák, Trška - M. Lunter, Zigo, P. Zuzin - Kudrna, Hrivík, Buček - J. Sukeľ, Gríger, Liška - Šišovský, M. Sukeľ, Krivošík - A. Kollár ml.

Švajčiarsko: Nyffeler - Egli, Paschoud, Rathgeb, Karrer, Kreis, Glauser, Heldner, Le Coultre - Fuchs, Fazzini, P. Suter - Moy, Rod, Prassl - Simion, Bertaggia, Marco Müller - Bader, L. Hischier, Maillard