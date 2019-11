Tomu sa povie irónia: Trnavský šéf stavebnej komisie podnikal v čiernej stavbe

Vodu kázal, víno pil. Trnavský poslanec a predseda stavebnej komisie Adam Peciar bez ohlášky a povolenia prevádzkoval e-shop v budove, ktorá nemala príslušné povolenie a ani oficiálne na papieri neexistovala. Ľady sa pohli v momente, keď sme k prípadu oslovil mesto.

Peciar má ako predseda stavebnej komisie v rukách žiadosti o stavebné povolenie od bežných ľudí. Na tú svoju však akosi pozabudol. Peciar býva v rodinnom dome spoločne s rodičmi. Vedľa domu je však postavená prístavba, ktorá oficiálne neexistovala, no Peciar má v nej e-shop. Nový Čas na to upozornil čitateľ:„Budova vznikla úplne načierno, pritom Peciar by mal ísť príkladom a to, čo vyžaduje od občanov či podnikateľov, by mal ako úradník samosprávy príkladne rešpektovať.“

Otvoriť galériu Peciar má v budove e-shop. Zdroj: šiš

Peciar však vinu hádže na rodičov. „Spoločnosť PECOBIKES, s. r. o., sídli od svojho vzniku - 2. 10. 2013, na adrese, kde bývam od svojho narodenia. Doposiaľ som ani v mojom mene, ani v mene spoločnosti, ktorej som konateľom, nežiadal o povolenie akejkoľvek stavby. Čo sa týka prístavby k rodinnému domu, je potrebné kontaktovať mojich rodičov, ktorí sú stavitelia,“ napísal vo štvrtok poslanec Peciar.

Prípad sa zázrakom pohol, keď sme oslovili mesto. „Mesto Trnava vydalo 7. novembra 2019 rozhodnutie o dodatočnom povolení. Paralelne však začalo voči stavebníkovi priestupkové konanie. Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok, ktorého sa dopustil tým, že bez povolenia stavebného úradu vykonal zmenu stavby, bude vydané v najbližších dňoch. Adam Peciar nie je stavebníkom ani vlastníkom tohto objektu,“ vyjadrila sa Elena Ursínyová z kancelárie primátora.