Veľká spoveď Wisterovej, utrpenie začalo pred rokmi: Moment, odkedy som žila v neustálom strachu!

Ako z najhoršieho hororu! Aj tak sa dá momentálne opísať život moderátorky a matky Very Wisterovej (42), ktorú pripravil o deti jej manžel s izraelsko-americkými koreňmi Jeremy Hulsh (40).

Ten pred 15 dňami utiekol so synmi Theom (5) a Harlowom (8) do Ameriky a odvtedy o sebe nedali vedieť. Moderátorka len s ťažkosťami a veľkou bolesťou v hlase priznala tie najdesivejšie detaily jej života po boku manžela, ktorého diabolský plán roztrhol pevné puto medzi matkou a jej synmi, s ktorými žila na Slovensku.

Úteku z krajiny tak nezabránili ani rozhodnutia súdov, ktoré dala Wisterová Novému Času k nahliadnutiu, a ktoré Hulsh nerešpektoval. Na krku má tak Jeremy medzinárodný zatykač.

Od únosu detí vaším manželom Jeremym ste mlčali. Prečo ste sa rozhodli prehovoriť?

Môžem len s veľkou ľútosťou povedať, ze je to nesmierne zraňujúce, že sa rozhodol otec našich detí komunikovať so mnou prostredníctvom médií takýmto urážlivým a hrubým spôsobom. Neuvedomuje si, že deti si to možu jedného dňa prečítať, všetky urážky na ich mamu od ich otca.

A aj preto, že si to deti toto jedného dňa pravdepodobne prečítajú, som sa rozhodla uviesť niektoré veci na pravú mieru. Aby to nebolo len, že jeden rodič kričí a jeden mlčí. Nerada by som však zachádzala do úplných detailov, lebo chcem chrániť deti, ich právo na súkromie a skúsiť tieto zranenia, ktoré sa dejú v ich a mojom živote, trochu zredukovať.

Aký bol váš rodinný život v Izraeli?

Na Slovensku sme začali žiť s deťmi až v roku 2014. Bolo to po dohode s Jeremym, Theo mal len 5 týždňov, keď sme sa presťahovali z Izraela na Slovensko. Muž o tom vedel, súhlasil s tým. V Izraeli sme nemali vytvorené dobré podmienky na rodinný život, lebo som tam nemala rodičov, zázemie, pracovné príležitosti a teda žiadny príjem. Žili sme v malom byte a nebolo to únosné s dvoma malými deťmi.

Ako ste vychádzali s jeho rodinou? Trávili ste spolu čas?

Nemala som s nimi problém, nemala som pocit, že by tam bol problém v spoločnom fungovaní. Nemapätám si na nejaké vyhrotené situácie.

Kedy ste sa začali prvýkrát baviť s manželom o rozvode?

Keď sme v tom 2014 roku prišli na Slovensko, starší syn nastúpil do škôlky, s mladším som bola doma na materskej dovolenke. Odvtedy sme chodili ako rodina dvakrát do roka do Izraela na krátke návštevy jeho rodiny a príbuzných. Ako rodina sme mali základňu tu, na Slovensku, a Jeremy striedavo, prichádzal a odchádzal. Už vtedy naše manželstvo prechádzalo krízou a v roku 2016 sme si povedali, že je to nefunkčné a obaja v manželstve nepociťujeme naplnenie a sťastie. Vtedy sme sa začali rozprávať o rozvode. To bolo už na začiatku roku 2016.