Hrozbe od podpredsedu parlamentu sa chce Kollár postaviť čelom: Glváčovi vracia úder

Predseda opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár sa postaví čelom k návrhu na odvolanie z postu predsedu parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

Povedal to vo štvrtok na tlačovej konferencii. "Postavím sa k tomu čelom. Ja nemám čo skrývať. Ja som nebol v politike, keď som bil bandu s Marianom Kočnerom. Ja som si s ním 2000 SMS nepísal," reagoval na otázku, ako sa postaví ku Glváčovmu návrhu na jeho odvolanie z postu predsedu výboru.

Glváč vo svojom stanovisku k odstúpeniu avizoval, že spolu s kolegami pripravia návrh na odvolanie Kollára z funkcie predsedu výboru a dúfa, že to opozícia podporí. "Bol to práve on, kto ma s Marianom Kočnerom zoznámil, on riešil s Marianom Kočnerom biznis na Donovaloch, chodievali spolu na plesy a na koncerty. Alebo tieto kontakty sú slušné, v poriadku a neprekážajú im? Ja osobne nepoznám v politike osobu, ktorá by mala intenzívnejšie kontakty s Marianom Kočnerom ako on," skonštatoval. To, že mal Glváča s Kočnerom zoznámiť, považuje Kollár za "absolútny blud".

Glváč vo štvrtok oznámil, že končí vo funkcii podpredsedu parlamentu. Tvrdí, že tak urobil preto, lebo mu záleží na tom, aby strana Smer-SD v budúcoročných voľbách zvíťazila. Glváč mal v parlamente koncom októbra čeliť odvolávaniu pre jeho údajnú komunikáciu s Marianom Kočnerom, ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Poslancom sa však nepodarilo schváliť program mimoriadnej schôdze. Následne verejnosť informoval, že svoje rozhodnutie čoskoro oznámi.

Glváč taktiež vyzval podpredsedu NR SR Bélu Bugára (Most-Híd) na odstúpenie pre jeho stretnutie s Marianom Kočnerom po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

Komunikáciu medzi Glváčom a Kočnerom cez aplikáciu Viber zverejnil líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Tvrdí, že Glváč mal vedieť o viacerých kauzách Kočnera. Líder OĽaNO tvrdí, že Glváč klamal o tom, že sa s podnikateľom od roku 2012 nestretol.Glváč tvrdenia odmietol, podal pre ne aj trestné oznámenie.