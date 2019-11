Svokra Gizka Oňová berie Markízu útokom: Hosťovanie jej nestačí, chce vlastnú šou

Je nezastaviteľná! Gizka Oňová (70) je najznámejšia slovenská televízna Svokra.

Hoci sa momentálne nevyrábajú nové časti, Gizka už u svojho dlhoročného chlebodarcu pokukáva po novej robote a kuje náhradný plán. Čiperná speváčka je v Markíze doslova „varená-pečená“ a jej tvár i varešku poznajú diváci z mnohých televíznych relácií. Multifunkčná seniorka, ktorá má energie na rozdávanie, Novému Času prezradila, o čom by mala byť šou, ktorú by okamžite zobrala všetkými desiatimi. Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Oňová je už dlhé roky synonymom televíznej Svokry, kde podala pomocnú ruku mnohým osudom sužovaným rodinám. Markíza však teraz reláciu nevyrába. „Nový projekt tam teraz nemám, lebo do aleluja sa opakuje Svokra,“ povedala Novému Času Gizka, ktorá sa teraz venuje spevu, divadlu a nedávno vydala aj kuchársku knihu. „Varenie je moja vášeň, hneď po speve. Aj by bolo možno dobré niečo také urobiť. Zvládla by som to, lebo to milujem,“ netají sa vychýrená kuchárka, ktorá by s radosťou od Markízy prijala ponuku na vlastnú šou.

„Určite! Uvažovala by som nad tým, mám v hlave nejaké projekty,“ dodala Oňová, ktorej nestačí zvŕtať sa s vareškou len v markizáckej rannej šou. „Do Telerána idem, keď chcem pripomenúť svoju knihu alebo divadlo,“ prezradila šikovná obchodníčka, ktorá v Markíze narazila na zlatú baňu.

Podľa informácií Nového Času mohla zinkasovať za jednu epizódu Svokry okolo 300 až 500 eur, v Teleráne dostávajú hostia za jedno účinkovanie približne 30 až 100 eur a hosťovanie v Chart show je honorované sumou zhruba 200 až 400 eur za jednu časť. Gizkine markizácke zárobky sa tak môžu pohybovať v desaťtisícoch eur. A novú šou by tiež nerobila zadarmo. „Prípadnú spoluprácu s pani Oňovou nevylučujeme, momentálne však nič konkrétne potvrdiť nevieme,“ vyjadril sa šéf PR a marketingu Markízy Michal Borec.