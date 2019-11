Hviezda internetu chce dobyť Talent: Rómsky raper Kelso postavil porotu svojím výkonom na nohy

Rapu sa venuje dlhé roky a teraz to predviedol aj pred televíznymi kamerami.

Sympatický rómsky raper Kelso (26) sa objaví najbližšie v jojkárskej šou Česko Slovensko má talent. Porotu svojím výkonom postavil na nohy. V internetovom svete je však Kelso už teraz hviezdou.

Kelso prišiel ukázať do ČSMT svoj talent a rozhodne sa mu to podarilo. Porota mu totiž dala štyri slová a on ich musel zakomponovať do svojho rapu. Diváci boli v nemom úžase.

„Robím tento freestyle už roky a chcel som to viac zviditeľniť a dostať práve freestyle medzi ľudí. Skladby robím rovno z hlavy a tak, ako to cítim. Tak ich aj nahrávam. Chcem ukázať, že ak mi dá niekto tému, slovo alebo atmosféru, dokážem to zarapovať. Napadlo mi, že by to mohlo ľudí zaujať,“ vysvetlil Novému Času sympaťák, ktorý však netají strach z veľkej šou a poroty.

priznáva Kelso. Ten spolupracoval so známou rómskou kapelou Gipsy Čáve a ich skladba má na YouTube už viac ako 200-tisíc vzhliadnutí. Raper má však na konte viacero počinov, ktoré jeho fanúšikovia milujú.

Aj vďaka šou by chcel svoju kariéru poriadne rozbehnúť. Jeho hnacím motorom je aj jeho trojročný synček Radko, ktorému sa rap veľmi páči. „Teší sa z toho. Robili sme s Gipsy Čáve akciu pre deti a bol tam so mnou. Vediem ho k hudbe, tancuje a má to veľmi rád,“ uzavrel.