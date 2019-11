Rozruch okolo miesta posledného odpočinku Gotta († 80): Budú hrob sledovať kamery?

Len nedávno sa verejnosť dozvedela, že pozostatky speváka Karla Gotta († 80) budú uložené na pražskom cintoríne Malvazinky.

Do dnešného dňa tam však ešte nie sú, no už sa o toto miesto zaujímajú úrady – a dokonca aj polícia. Je totiž možné, že Gottov hrob bude monitorovaný kamerami. Gottovi fanúšikovia sa len nedávno dozvedeli maestrovo posledné želanie. „Prial si odpočívať tam, kde prežil veľkú časť svojho života, kde to mal rád a kde sa cítil doma. Verím, že vy, ktorí ste ho mali radi, si cestu k nemu vždy nájdete,“ zneli nedávne slová Karlovej manželky Ivany.

Maestro si teda vybral svoj hrob na pražskom cintoríne Malvazinky, ktorý je len jeden kilometer od milovanej vily na Bertramke. V týchto dňoch sa už riešia opatrenia, pretože Správa miestnych cintorínov očakáva veľkú návštevnosť tohto miesta. „Je nutné celú situáciu riešiť nielen s našimi zamestnancami, ale aj s ďalšími inštitúciami, teda úradmi a políciou,“ povedal Blesku riaditeľ Karel Kobliha. Podľa informácií Blesku je reálnan aj možnosť, že by hrob legendy monitorovali kamery. V prvých dňoch, keď budú umelcove pozostatky na cintoríne, bude miesto pod dohľadom polície.