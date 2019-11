Aston Martin ukázal novinky: Pokochajte sa ich prvým SUV aj motorkou

Aston Martin je jednou z posledných luxusných automobiliek, ktorá ešte nemá v ponuke SUV.

To sa však zmení 20. novembra, keď na autosalóne v Pekingu predstavísvoje prvé SUV Aston Martin DBX. A aby toho nebolo málo, britský výrobca pridal aj svoju prvú motorku. Prvé náhľady do interiéru 5-dverového a 5-miestneho crossoveru našepkávajú, že dizajnéri mysleli skutočne na všetko.

Zamerali sa na bohatého zákazníka, ktorému sa snažia poskytnúť čo najväčší komfort. DBX poskytuje mnoho vychytávok, od panoramatického strešného okna až po dokonale vyladené úložné priestory, pričom zohľadňovali najmä potreby žien. Prvýkrát boli dokonca pri testovaní prítomné aj deti. Cena je od 183 000 €.

Jedna novinka nestačí, a tak Aston Martin v spolupráci so značkou Brough Superior vytvoril svoj prvý motocykel AMB 001. Poháňa ho litrový motor s dvomi valcami do V a turbodúchadlom. Je to vôbec prvýkrát, čo sa takýto motor objavil na značke Brough Superior. Tá bola známa už pred druhou svetovou vojnou. Vtedy jej výrobky volali Rolls-Royce medzi motorkami a stáli toľko, čo menší dom. To sa nezmenilo dodnes – AMB 001 stojí 108 000 eur.

Aston Martin DBX

Model DBX ofi ciálne ukážu o pár dní v Číne. Zdroj: aston martin

motor: benzínový V8 s dvojitým motorom

objem motora: 4 l

výkon: 550 koní

je to najvýkonnejší motor v súčasnom vozidle Aston Martin