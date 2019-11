Minulosť ho napokon dohnala k zásadnému rozhodnutiu: Glváč odstupuje z funkcie!

Podpredseda parlamentu Martin Glváč sa konečne rozhodol. Po prevalení škandálu a snahe o odvolanie napokon končí vo funkcii

"Takéto šialenstvo a nechutné útoky ma ako krajského predsedu motivujú, aby sme ako strana boli čo najúspešnejší. Záleží mi na tom, aby SMER-SD v budúcoročných voľbách zvíťazil a aj preto som sa rozhodol dnes vzdať funkcie podpredsedu NR SR. Som pripravený vzdať sa aj členstva vo výbore pre kontrolu Vojenského spravodajstva, ak z kontrolných a bezpečnostných výborov odídu poslanci, ktorí mali kontakty s Mariánom Kočnerom," napísal na sociálnej sieti. Dodal, že ide o jeho vlastné rozhodnutie.

K rovnako ráznemu kroku vyzval aj podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Bélu Bugára. "Očakávam, že aj on sám sa vzdá funkcie podpredsedu NR SR, lebo práve predseda Mostu-Híd sa po vražde s Kočnerom stretol a diskutoval. Dávam mu priestor na to, aby odstúpil sám a konal." Prízvukoval, že v prípade ak sa objaví návrh na jeho odvolanie, tak nevylučuje, že poslanecký klub SMER-SD takýto návrh podporí.

Nevynechal ani lídra strany Sme rodina Borisa Kollára. Glváč chce pripraviť návrh na jeho odvolanie z funkcie predsedu Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Očakáva, že opoziční poslanci ho tiež podporia. "Bol to práve on kto ma s Kočnerom zoznámil, on riešil s Kočnerom biznis na Donovaloch, chodievali spolu na plesy a na koncerty. Alebo tieto kontakty sú slušné, v poriadku a neprekážajú im?"

Glváč mal pre svoju údajnú komunikáciu s Marianom Kočnerom čeliť odvolávaniu už koncom októbra. Poslanci však neschválili program mimoriadnej schôdze. Opozícia opäť zozbierala podpisy a chcela zvolať ďalšiu mimoriadnu schôdzu na jeho odvolanie.