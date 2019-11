Učiteľka Emma mala pomer so 17-ročným študentom: Jej kauza sa skončila dvojnásobnou smrťou!

63-ročná učiteľka Emma Neil Ogle z amerického mesta Huntersville bola začiatkom novembra zadržaná políciou.

Nadviazala totiž vzťah so svojím 17-ročným študentom. Začalo to medzi nimi ešte na jar, počas leta už spolu mali aj sexuálny styk. Učiteľku školskej úradníčke paradoxne nahlásil samotný študent. Emma bola zadržaná políciou, zo školy ju vylúčili a prebiehalo vyšetrovanie celej kauzy.

Je možné, že práve odhalenie jej pomeru s tínedžerom odštartovalo tragické udalosti. Týždeň po prevalení aféry jej 59-ročný manžel Michael jedno ráno neprišiel do práce. Kolegovia zalarmovali jeho príbuzného, ktorý ho šiel skontrolovať, no dom manželov našiel zabarikádovaný. ,,Keď sa rodinný príslušník vybral k nim domov skontrolovať, čo sa deje, zbadal 63-ročnú Emmu Olge v dome so zbraňou,“ cituje portál Metro dôstojníčku Odette Saglimbeni.

Príbuzný zalarmoval políciu, ktorá k domu poslala špeciálne trénovanú a ozbrojenú jednotku SWAT. ,,Keď sa SWAT tím dostal do domu, našli mŕtve telá Emmy Ogle a Michaela Ogle,“ povedala dôstojníčka. Manželia mali strelné rany a polícia pracuje s verziou, že Emma najprv zastrelila manžela a potom obrátila zbraň proti sebe.