Tajomník odhalil, čo Gott robil jedine na Slovensku: Miestnym pri tom pohľade padala sánka!

Kto by to bol povedal! V rozhovore po smrti Karla Gotta († 80) odhalil jeho bývalý tajomník spevákov zvyk, ktorý sa spája práve s našou krajinou.

Jan Adam stál po boku slávika 33 rokov ako osobný tajomník a zažili toho spolu neúrekom. ,,Mám s ním, samozrejme, množstvo obyčajnejších a aj tak skvelých zážitkov. Napríklad to, že si určite množstvo ľudí myslí, že sa Karel stravoval len v najluxusnejších raštauráciách. To ale vôbec nie je pravda,“ povedal v rozhovore pre Blesk. ,,Vždy, keď išiel vystupovať na Slovensko, bol schopný zastaviť šoféra pri akejkoľvek bezmennej kolibe a zavelil, že si tam dáme halušky s bryndzou a slaninkou!“ spomína Adam, ktorý nevymaže z hlavy reakcie miestnych.

,,To si predstavte, ako reagovali miestni štamgasti, keď ho videli. Tým spadla sánka a niektorí už si asi hovorili, že majú zrejme tých poldecákov od rána priveľa a mali by prestať,“ smeje sa bývalý tajomník legendy. ,,Nechceli tomu veriť, rovnako ako personál. V Prahe sa to až tak nestávalo, tu sú ľudia predsa len zvyknutí. Ale na dedinách, v menších mestách, tam to bol zakaždým zážitok. Alebo keď niekde na východnom Slovensku zastavil pri stánku so zmrzlinou, predavačka z toho mala skoro mŕtvicu,“ porozprával Honza Adam.

A pridáva ďalší zážitok. ,,Keď sme raz išli vlakom do Bratislavy, predtým prišli už traja ľahko opití tínežeri a ten jeden hovorí: ,Ty p*čo, tam snáď sedí Karel Gott!´ A ja im hovorím, že áno, že to je on. Tí ostali úplne v šoku a nakoniec sa s nimi Karel aj odfotil. Chlapci zo sekundy na sekundu vytriezveli, ako boli nadšení. To bolo na Karlovi zaujímavé. Aj keď samozrejme boli ľudia, ktorým bol ukradnutý alebo len počúvali inú hudbu, akonáhle sa s ním, aj keď na krátko, stretli osobne, hneď mu podľahli. On bol totiž bez výnimky vždy milý, vrúcny a nikdy nepovedal nie,“ porozprával Blesku Adam.