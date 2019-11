Nezvyčajný nápad slovenských veriacich: Toto miesto na Veľkom Vreteni už viac neprehliadnete!

Keď sa spojí skupina nadšencov, všetko sa dá! Dokázali to aj občania obce Radoľa v okrese Kysucké Nové Mesto, ktorí si pri vylepšení miestneho symbolu pomohli svojsky.

Výsledok inštalácie osvetlenia na ich miestny symbol a pamiatku Kríž na Veľkom Vreteni poslali aj do redakcie Nového Času. "Osvetlenie kríža na našej hore menom Vreteň. Osvetlenie tam zabezpečili naši občania svojpomocne a aj ho dali do chodu," napísal hrdý obyvateľ. Mnohí ľudia na internete si ich prácu pochvaľujú a vyzdvihujú tých, čo to zrealizovali a zaviedli do chodu. "Takto nám to vyzerá na vrchole Vretňa keď sa trošku zošerí," dodávajú teraz na stránke spokojne.