Panna odmietala sex s priateľom až do svadby: Najprv ju drsne týral, potom urobil niečo, z čoho má traumu doteraz

Chcela si udržať panenstvo do svadby, expriateľ jej brutálne tento sen zničil.

Mayci Jones Neeley (24) z Kalifornie vyrastala vo veriacej mormonskej rodine. Vďaka náboženstvu prišla k presvedčeniu, že chce zostať pannou až do svadby. S jej priateľom sa preto sexuálne nezblížili. Mladíkovi to neprekážalo. Až do momentu, kedy sa Mayci odsťahovala do iného mesta a dvojica udržiavala štyri mesiace vzťah na diaľku. Potom sa priateľ za Mayci presťahoval.

Blondínka zrazu zistila, že jej priateľ sa veľmi zmenil. „Veľa času sme trávili spoločne a ja som spozorovala, že sa správa veľmi žiarlivo. Kontroloval mi správy aj Snapchat. Začal na mňa tlačiť, aby sme skúšali sexuálne veci, ktoré sme doteraz nerobili. Stále som ho odmietala, ale on na mňa stále psychicky tlačil,“ cituje The Sun mladú ženu. Mladíkovo správanie sa stále viac stupňovalo, ba dokonca sa pred Mayci začal sebapoškodzovať. Jej priateľ si nie raz pred ňou dokonca podrezal žily.

V jeden večer prinútil Mayci, aby si spolu dali drink, ktorým ju omámil. „Mala som jeden pohárik, viac si nepamätám. Bola som tak omámená, že som ledva udržala otvorené oči. Na celú noc si spomínam len v zábleskoch. Posledná vec, ktorú si pamätám bola, že ležal na mne a kričal ´Nechcem, nechcem,´,“ spomína si Mayci. Keď sa ráno zobudila, tak jej priateľ ešte spravil žiarlivý výstup, že si nepamätá ich prvý sex.

Po otrasnom zážitku Mayci postupne našla odvahu, aby vzťah ukončila. Po nevydarenom vzťahu mala Mayci s iným mužom syna Jacoba (4). Vzťah ale stroskotal. V apríli 2016 však stretla Jacoba Neeleyho, ktorého si napokon vzala a teraz spoločne žijú v šťastnom manželstve. Mayci sa však rozhodla svoj príbeh zverejniť, aby vystríhala ostatné ženy. „Násilie vo vzťahu je bežnejšie, ako si myslíte. Zvyčajne sa to začína drobnosťami ako žiarlivosť alebo spôsob, ako sa s vami rozpráva. Ak niečo také spozorujete, ukončite to,“ upozorňuje blondínka.