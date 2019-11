Muž sa vzdal alkoholu, po troch rokoch začal pozorovať zmenu: Je to skutočne on?

Muž urobil zásadnú zmenu, keď prestal piť. Na jeho vzhľade sa to viditeľne prejavilo o tri roky neskôr.

Inžinier Kenny má 37 rokov a už tri roky abstinuje. S alkoholom skončil po tom, čo sa jeho pitie stalo nekontrolovateľné a denne zvládol do seba naliať 12 až 24 drinkov.

Kenny začal piť na vysokej škole. No skutočný problém s alkoholom začal mať o desať rokov neskôr, keď bol opitý každý deň. „Vedel som, že mám problém, ale nevedel som, čo mám robiť. Často som sa v kúpeľni pozeral na seba do zrkadla a želal som si, aby som nebol opitý. Niekedy som bol zasa ľahostajný k svojmu životu a bolo mi jedno, či budem ďalej žiť alebo zomriem. Chcel som len, aby sa to skončilo," spomína si na svoju minulosť. Raz sa to však v ňom zlomilo a on si povedal, že takto už ďalej žiť nemôže.

Urobil dobre, keď si svoju cestu "triezvosťou" začal dokumentovať, aby po uplynutí nejakého času mohol uvidieť zmeny. K tým naozaj došlo a nie malým - mužovi sa podarilo aj vďaka abstinencii schudnúť 34 kilogramov. „Odfotil som sa v deň, keď som bol prvých 24 hodín triezvy. Cítil som sa zle a vyzeral som zle. Chcel som si to pamätať, aby som nezabudol," vysvetľuje a dodáva: „Jem oveľa čistejšie a cvičím. Každý deň je pre mňa teraz úžasný a nemôžem sa dočkať, kedy zažijem ďalšiu skvelú vec alebo stretnem ďalšieho úžasného človeka, od ktorého sa môžem niečo naučiť."

Muž chce svojou cestou inšpirovať aj ostatných a dokázať im, že ich čaká už len krajšie obdobie života.