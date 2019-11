Kuriózny záver zápasu v Bergame: Manchester dohrával duel bez brankára

Ideš do bránky! Obranca Manchestru City Kyle Walker (29) sa postaral o kuriózny moment. V zápase Ligy majstrov proti Atalante Bergamo (1:1) sa totiž musel postaviť do bránky!

Manchester City sa totiž v závere duelu dostal do zložitej situácie, keď sa v 81. minúte nechal vylúčiť brankár Claudio Bravo. Keďže v prvom polčase sa zranil gólman Ederson, City muselo do bránky poslať hráča a voľba padla na obrancu Walkera. No a reprezentačný bek svoju úlohu zvládol, kryl nebezpečný priamy kop súpera a za svoj chrbát nepustil v závere žiadnu loptu.

4. kolo skupinovej fázy LM 2019/2020:

A-skupina:

Paríž St. Germain - FC Bruggy 1:0 (1:0)

Gól: 22. Icardi, rozhodoval: Madden (Škót.)

Real Madrid - Galatasaray Istanbul 6:0 (4:0)

Góly: 4., 7. a 90.+3 Rodrygo, 45. a 81. Benzema, 14. Ramos (z 11 m), rozhodoval: Zwayer (Nem.)

tabuľka:

1. Paríž St. Germain 4 4 0 0 10:0 12 *

2. Real Madrid 4 2 1 1 9:5 7

3. FC Bruggy 4 0 2 2 2:8 2

4. Galatasaray Istanbul 4 0 1 3 0:8 1

B-skupina:

Bayern Mníchov - Olympiakos Pireus 2:0 (0:0)

Góly: 69. Lewandowski, 89. Perišič, rozhodoval: Raczkowski (Poľ.)

CZ Belehrad - Tottenham Hotspur 0:4 (0:1)

Góly: 57. a 61. Son, 34. Lo Celso, 85. Eriksen, rozhodoval: Cerro Grande (Šp.)

tabuľka:

1. Bayern Mníchov 4 4 0 0 15:4 12 *

2. Tottenham Hotspur 4 2 1 1 13:9 7

3. CZ Belehrad 4 1 0 3 3:13 3

4. Olympiakos Pireus 4 0 1 3 5:10 1

C-skupina:

Dinamo Záhreb - Šachtar Doneck 3:3 (1:1)

Góly: 25. Petkovič, 83. Ivanušec, 89. Ademi - 13. Patrick, 90.+3 Moraes, 90.+8 Tete (z 11 m), rozhodoval: Brych (Nem.), ČK: 74. Moro - 79. Marlos

Atalanta Bergamo - Manchester City 1:1 (0:1)

Góly: 49. Pašalič - 7. Sterling, rozhodoval: Kulbakov (Biel.), ČK: 81. Bravo (Manchester)

tabuľka:

1. Manchester City 4 3 1 0 11:2 10

2. Šaachtar Doneck 4 1 2 1 7:9 5

3. Dinamo Záhreb 4 1 2 1 9:7 5

4. Atalanta Bergamo 4 0 1 3 3:12 1

D-skupina:

Lokomotiv Moskva - Juventus Turín 1:2 (1:1)

Góly: 12. Mirančuk - 4. Ramsey, 90.+3 D. Costa, rozhodoval: Buquet (Fr.)

Bayer Leverkusen - Atletico Madrid 2:1 (1:0)

Góly: 41. Thomas (vlastný), 55. Volland - 90.+4 Morata, rozhodoval: Skomina (Slov.), ČK: 84. Amiri (Bayer)

tabuľka:

1. Juventus Turín 4 3 1 0 9:4 10 *

2. Atletico Madrid 4 2 1 1 6:4 7

3. Lokomotiv Moskva 4 1 0 3 4:7 3

4. Bayer Leverkusen 4 1 0 3 3:7 3

* postup do osemfinále