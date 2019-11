Utajený šéf skúša, ako vyzerá práca v jeho firme: Ako prebieha proces prípravy?

Ste majiteľom veľkej firmy a chcete vedieť, čo si o vás myslia zamestnanci? Ako to funguje v bežný deň na pracovisku, kde zbytočne prichádzate o peniaze kvôli neschopným ľuďom alebo zastaraným strojom? Nie, anonymná anketa vám nepomôže.

Treba sa dôkladne zamaskovať a začať u seba pracovať. Ako v relácii Utajený šéf, ktorú môžete vidieť na Markíze.

S Utajeným šéfom prišla ako prvá v roku 2009 britská verejnoprávna televízia Channel 4 a reality show sa po obrovskom úspechu doma dostala do viac ako 200 krajín sveta. Teraz prichádza prvýkrát aj na Slovensko. Princípom je, že vysokopostavený manažér si týždeň odpracuje vo svojej firme v utajení. Jednoducho povedané, oblek vymení za montérky, počítač za lopatu a porady v klimatizovaných kanceláriách za kmitanie na najnižšej možnej pozícii.

Prihlásiť sa nedalo

Keďže výroba Utajeného šéfa je mimoriadne náročná, vznikli v našich podmienkach zatiaľ len štyri epizódy. Alfou a omegou pritom bolo presvedčiť potenciálnych šéfov, aby sa na to dali... „Táto relácia funguje iba vtedy, ak šéf zostane skutočne utajený. Teda aj celé oslovovanie firiem na účinkovanie v projekte prebiehalo extrémne tajne - dokonca ani v televízii sa nemohlo hovoriť, aký program tím pripravuje. Aj rezervácia zasadačky na porady sa robila pod falošným názvom projektu,“ vysvetľuje s úsmevom kreatívny producent tejto reality show Lukáš Kodoň. „Preto nikde neexistovala ani možnosť sa do projektu prihlásiť.“

Kastingové oddelenie najskôr starostlivo vybralo zoznam firiem, ktoré by sa svojou veľkosťou a pestrosťou podnikania hodili do takejto relácie a následne bol každý šéf osobne oslovený.hovorí producent, podľa ktorého sa mnoho šéfov podľa očakávaní bálo ukázať, ako funguje ich firma pred televíznymi kamerami a otvorene hovoriť o prípadných nedostatkoch, ktoré zostávajú bežne pre zákazníkov skryté. „Chcelo to obrovskú odvahu a sebavedomie, že ak aj nájdeme veľkú chybu, bude sa dať vyriešiť..“

V pivovare

V prvej epizóde uvidíte v „hlavnej úlohe“ spolumajiteľa banskobystrického pivovaru, Branislava Cvika. Ten sa premenil na zanedbaného brigádnika, ktorý dostal šancu zamestnať sa pri výrobe piva. Prítomnosť kamier, ktoré mu stále chodili za chrbtom, sa vysvetlila tým, že sa točí dokument o nezamestnaných. Všetci to vraj prijali bez zbytočného podozrievania. „Televízny štáb vo firme dnes už nevzbudzuje takú pozornosť ako v minulosti. Firmy si samy často natáčajú propagačné videá na internet, a tak si nás skoro nik nevšímal. Aj náš televízny štáb bol čo najmenší a snažili sme sa pôsobiť čo najnenápadnejšie. A ak sa niekto zaujímal, výhovorka o dokumentárnom filme zafungovala vždy,“ dodáva producent.

Spolumajiteľ pivovaru musel, podobne ako aj jeho traja nasledovníci, miestami v sebe objaviť doslova herecké vlohy, aby svoju úlohu vierohodne zvládol. „Šéfovia veľkých firiem sú skúsení manažéri, ktorí nemajú problém s vystupovaním na verejnosti a s improvizáciou. Herecké skúšky teda neboli nutné,“ smeje sa L. Kodoň. „Čo sme však skúšali naozaj poctivo, boli preoblečenie a maskovanie. Záležalo nám, aby šéfov zamestnanci za žiadnu cenu nespoznali.“

A práve dôsledné utajenie bolo naozaj kľúčovým. V zahraničných verziách sa totiž nie raz stalo, že šéf sa nechtiac prezradil. A stačil na to napríklad priveľký zápal pri „nenápadnom“ vyzvedaní podrobností o vlastnej firme... „Najťažšie naozaj bolo neprezradiť sa. Za žiadnu cenu. Iba ak zamestnanci naozaj verili utajeniu, vedeli sme nenápadne snímať, ako pracujú a odhaľovať chyby vo fungovaní spoločnosti. Kde sa kradne, kde sa fláka, alebo kde sa deje nespravodlivosť na zamestnancoch.“

Otvoriť galériu Čakala ho práca s lopatou. Zdroj: TV Markíza

V reality show Extrémne premeny, zameranej na chudnutie, sa raz za čas stane, že to nevyjde. Že vybraný subjekt prestane spolupracovať a nakrúcanie musí byť predčasne ukončené. Stalo sa niečo podobné aj tu? „Nie. Dali sme si mimoriadne záležať už pri výbere firiem a dohadovaní podmienok spolupráce s ich šéfmi. Od začiatku sme napríklad trvali na tom, že ak si má šéf v utajení vyskúšať odpracovať celú zmenu, musí naozaj odpracovať plnohodnotný pracovný deň. A ak nájdeme nejakú chybu, hocijakú, nebude nám zasahovať do toho, že sa v relácii objaví. Mnoho firiem nám preto „odpadlo“ ešte pred začiatkom natáčania. Ak sme však s niekým už začali točiť, reláciu sme vždy aj dokončili,“ prízvukuje L. Kodoň, podľa ktorého sa celý projekt pripravoval takmer dva roky a pracoval na ňom veľký tím profesionálov z celého sveta.

„Príprava jednej epizódy príbehu zabrala niekoľko mesiacov. Hľadali sme firmu, pripravovali natáčanie a vyrábali masku na mieru. Každý príbeh, každého pracovníka sme točili celý deň tak, aby si šéf naozaj vyskúšal všetko, čo musia zvládať jeho zamestnanci. Prezliekal sa v rovnakej šatni, jedol rovnaké jedlo a keď bol unavený, musel piť rovnakú kávu z automatu ako jeho ľudia. Iba tak totiž šéfovia mohli naozaj spoznať svoju firmu zvnútra a nájsť chyby, ktoré inak zostávajú skryté,“ dodáva producent.