Na Slovensko prichádza úspešná svetová šou: Zo šéfa brigádnik-špión

Ste majiteľom veľkej firmy a chcete vedieť, čo si o vás myslia zamestnanci? Ako to funguje v bežný deň na pracovisku, kde zbytočne prichádzate o peniaze kvôli neschopným ľuďom alebo zastaraným strojom? Nie, anonymná anketa vám nepomôže.

Treba sa dôkladne zamaskovať a začať u seba pracovať. Ako v relácii Utajený šéf, ktorú od najbližšieho utorka môžete vidieť na Markíze.

S Utajeným šéfom prišla ako prvá v roku 2009 britská verejnoprávna televízia Channel 4 a reality show sa po obrovskom úspechu doma dostala do viac ako 200 krajín sveta. Teraz prichádza prvýkrát aj na Slovensko. Princípom je, že vysokopostavený manažér si týždeň odpracuje vo svojej firme v utajení. Jednoducho povedané, oblek vymení za montérky, počítač za lopatu a porady v klimatizovaných kanceláriách za kmitanie na najnižšej možnej pozícii.

Prihlásiť sa nedalo

Keďže výroba Utajeného šéfa je mimoriadne náročná, vznikli v našich podmienkach zatiaľ len štyri epizódy. Alfou a omegou pritom bolo presvedčiť potenciálnych šéfov, aby sa na to dali... „Táto relácia funguje iba vtedy, ak šéf zostane skutočne utajený. Teda aj celé oslovovanie firiem na účinkovanie v projekte prebiehalo extrémne tajne - dokonca ani v televízii sa nemohlo hovoriť, aký program tím pripravuje. Aj rezervácia zasadačky na porady sa robila pod falošným názvom projektu,“ vysvetľuje s úsmevom kreatívny producent tejto reality show Lukáš Kodoň. „Preto nikde neexistovala ani možnosť sa do projektu prihlásiť.“

Kastingové oddelenie najskôr starostlivo vybralo zoznam firiem, ktoré by sa svojou veľkosťou a pestrosťou podnikania hodili do takejto relácie a následne bol každý šéf osobne oslovený. „Nechceli sme, aby sa utajenie prezradilo napríklad cez sekretárku,“ hovorí producent, podľa ktorého sa mnoho šéfov podľa očakávaní bálo ukázať, ako funguje ich firma pred televíznymi kamerami a otvorene hovoriť o prípadných nedostatkoch, ktoré zostávajú bežne pre zákazníkov skryté. „Chcelo to obrovskú odvahu a sebavedomie, že ak aj nájdeme veľkú chybu, bude sa dať vyriešiť. Ak sa niekto nezľakol a uvidel v našej ponuke na spoluprácu možnosť zlepšiť svoju firmu, vedeli sme, že máme správneho človeka.“