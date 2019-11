Manželia sa rozhodli zomrieť bok po boku: Krutý zvrat! Muž umrel, jeho žena si prešla peklom

Mavis a Dennis Ecclestonovci boli manželmi neuveriteľných 60 rokov. Keď sa dozvedeli, že Dennis trpí rakovinou hrubého čreva, urobili zásadné rozhodnutie. Chceli zomrieť rovnakým spôsobom, akým prežili posledné desiatky rokov – bok po boku.

Na srdcervúcej fotografii je manželský pár len niekoľko hodín po tom, ako užili viacero liekov v snahe spoločne zomrieť u nich doma, uvádza portál Mirror. Lieky však nezabrali. Našla ich dcéra a vnučka, ktoré okamžite zalarmovali záchranné zložky.

Pána Dennisa († 81) sa nepodarilo zachrániť a podľa záznamov zomrel 20 minút po vytvorení fotografie. Jeho manželka Mavis zostala nažive. Nasledujúci deň sa stalo niečo, čo si nepredstavovala ani v najhoršom sne. Zatkla ju polícia a v župane, nočnej košeli a papučiach strávila v cele 30 hodín. V apríli tohto roku bola obvinená z vraždy a musela podstúpiť nesmierne náročný trojtýždňový proces o smrti jej milovaného manžela.

Súd rozhodol o jej nevine, avšak ich dcéra Joy Munns sa rozhodla konať. Na sociálnej sieti zdieľa fotografiu tragickej chvíle, aby vyzvala na zmenu zákona o asistovanej samovražde. „Vyzerá naša 80-ročná mama ako vrahyňa? Ja a môj brat Kevin sme sa rozhodli zdieľať túto srdcervúcu fotografiu. Dôvodom je šíriť povedomie o tom, čo rodiny musia podstúpiť počas toho, ako vidia trpieť svojich blízkych. Mama bola obvinená z vraždy za to, že sa pokúsila spáchať samovraždu spolu s naším otcom, ktorý bojoval s rakovinou. Chcel sa zbaviť bolesti,“ napísala k fotografii dcéra Joy.

„Bola ochotná podstúpiť tú najvyššiu obeť, svoj vlastný život. Prečo? Kvôli zákonu v tejto krajine. Som taká hrdá na to, že som Britka a ako Briti, verili by ste, že takéto niečo naša krajina dovolila? Otec zomrel 20 minút po vytvorení tejto fotografie. Nikdy nemala byť zverejnená, ale chceli sme ju zdieľať, aby si to všetci uvedomili. A ak nám to pomôže zmeniť zákon, potom to bude stáť za to,“ pokračuje zronená dcéra Joy Munns.

Joy sa rovnako zverila, že jej mame sa vedie dobre, ale otec by bol „zničený“, keby vedel, čo sa stalo. „Boli spolu 60 rokov,“ povedala. Podľa 80-ročnej pani Mavis jej manžel povedal, že má v úmysle ukončiť svoj život, pretože nechce zomierať na následky zhoršujúcej sa rakoviny hrubého čreva. „Ak je to naozaj tak, že chceš odísť, potom odídem aj ja,“ odpovedala mu.

Pani Eccleston napísala dlhý rozlúčkový list svojej rodine a potom sa spoločne pokúsili vziať si život vo svojom dome v Raven Close neďaleko anglického mesta Cannock. „Dobrú noc miláčik,“ zneli posledné slová pána Dennisa a jeho manželka mu odpovedala: „Dobrú noc, Boh ťa žehnaj“.

„Keď som videla zdravotné sestry okolo mňa a uvedomila som si, že som nezomrela, cítila som sa... nuž, veľmi naštvane. Chcela som byť so svojím manželom. Ani zvieraťu by ste nedovolili trpieť tak, ako trpel Dennis. Neľutujem, čo som urobila, nezmenila by som to, čo sa stalo,“ povedala zronená pani Mavis.