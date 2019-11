V Jordánsku pobodali 8 ľudí, z toho štyroch cudzincov: Emotívna spoveď strýka útočníka

Pri pamiatkach v severojordánskom meste Džaraš v stredu útočník pobodal osem ľudí. Jordánsky minister zdravotníctva oznámil, že štyria z nich boli cudzinci - traja z Mexika a jeden zo Švajčiarska. Ostatní boli Jordánci. Pôvodné správy hovorili o piatich zranených a medzi nimi troch zahraničných turistoch.

Na mieste boli španielsky hovoriaci ľudia a prvé informácie uvádzali, že zranené sú tri Španielky, ale španielske úrady to neskôr popreli. Web jordánskej armády Halá Achbár označil útočníka za obyvateľa neďalekého palestínskeho utečeneckého tábora.

Jordánsky minister zdravotníctva Faiz Jaber v stredu povedal, že zranení boli traja ľudia z Mexika, jeden zo Švajčiarska a štyria z Jordánska. Zranenia štyroch z nich sú podľa ministra stredné až ťažké, vo zvyšných prípadoch ide o zranenia ľahké. Nezávislý spravodajský server Ammún oznámil, že dvaja zo zranených sú v kritickom stave a boli vrtuľníkom dopravení do nemocnice v Ammáne. Jordánske ministerstvo zdravotníctva neskôr uviedlo, že nikto zo zranených v ohrození života nie je.

"Dnes na poludnie muž nožom napadol turistov, jedného sprievodcu a člena bezpečnosti, ktorý sa ho pokúsil zastaviť," povedal policajný hovorca. "Zranení boli prevezení do nemocnice a útočník bol okamžite zatknutý," dodal podľa agentúry AFP. Web jordánskej armády Halá Achbár označil útočníka za zhruba dvadsaťročného obyvateľa neďalekého palestínskeho utečeneckého tábora pri Džaraši. V tábore žijú Palestínčania, ktorí utiekli z Pásma Gazy počas vojny v roku 1967, a miesto patrí k najchudobnejším v Jordánsku. Motív páchateľa je nejasný. Obyvatelia tábora v otvorenom liste útok odsúdili.

"Odsudzujeme teroristický útok, ktorý v Džaraši spáchal zbabelec," uviedli v liste, ktorý citoval denník blízky jordánskej vláde. Strýko údajného páchateľa uviedol, že jeho synovec sa pred dvoma rokmi náhle zmenil. "Bol to normálny človek, chcel dobre vyzerať, nechával sa pekne ostrihať. Zrazu sa ale stal extrémne náboženským a hovoril, že to či ono islam zakazuje," uviedol strýko s tým, že rodina jeho synovca mala desať detí a bola veľmi chudobná. Útočník podľa neho pracoval v mlyne v utečeneckom tábore. "Keby sme vedeli, že to urobí, polámali by sme mu nohy. Je to neprípustné," doplnil strýko s tým, že bezpečnostné zložky podnikli v dome rodiny raziu, ale nič nenašli. "Nemyslím si, že bol členom teroristickej skupiny ... naviedla ho k tomu jeho chorá myseľ," povedal.

Na sociálnych sieťach sa objavilo video, na ktorom niektoré obete hovoria španielčinou s latinskoamerickým prízvukom. "To je dýka, to je dýka, je to nôž," kričí na ňom ženský hlas. Na zemi je vidieť ležiacu zakrvavenú ženu a niekoho, kto jej na chrbte drží uterák. Vedľa sedí muž so zranenou nohou.

Džaraš je hneď po Petre druhou najvyhľadávanejšou turistickou destináciou v Jordánsku. Návštevníci tam jazdia na prehliadku historického opevneného mesta Gerasa. Miesto leží zhruba 50 kilometrov severne od Ammánu.