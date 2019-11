Výpoveď obchodníka s cennými papiermi: Do zmenkovej kauzy namočil známeho podnikateľa

V trinásty deň pojednávania okolo miliónových zmeniek Markízy predstúpil pred sudcov doteraz neznámy Ivan Cvik.

Predstavil sa ako obchodník s informáciami a rozpovedal príbeh, ako sa snažil nájsť kupcu na jednu zo zmeniek, ktorú mu načas dal Marián Kočner. Ponúkať ju mal viacerým biznismenom, medzi ktorými uviedol aj známeho podnikateľa Alexandra Rozina.

Cvik pozná Kočnera podľa vlastných slov viac ako 7 rokov. „Naposledy sme sa stretli v marci alebo apríli 2018. Riešili sme spolu zmenky. Odovzdával som mu jednu obálku, ktorú mi on predtým dal, ale to bolo asi v roku 2017,“ povedal Cvik pred súdom. Kočner sa podľa neho chcel zmenky zbaviť a predať ju potenciálnym investorom, ktorí by mohli vstúpiť aj do súdneho procesu.

Cvik mal mať k dispozícii tzv. piatu zmenku, ktorá sa verejnosti stala známou až počas súdneho pojednávania. Hodnotu mala 26 miliónov eur. „Zmenku som ponúkal pánovi Rozinovi, investičným skupinám z Česka, z Ruska, aj samotnú spoločnosť Markíza sme oslovili,“ uviedol Cvik s tým, že „pán Rozin to zavrhol hneď po jednom alebo druhom stretnutí s človekom, ktorý bol zodpovedný za rokovania“.

Rozin mal tiež vynadať Kočnerovi, že ho pre také veci vôbec kontaktovali. Pre Nový Čas Alexander Rozin st. povedal, že Cvika nepozná a nestretol sa s ním. „Môže však potvrdiť, že v minulosti bol oslovený vo veci kúpy istej zmenky či zmeniek, čo dôrazne odmietol. Zmenky, ich originál ani kópiu nikdy nevidel a ani o to nemal záujem,“ uviedla hovorkyňa Martina Macková. Súd napokon ukázal aj piatu zmenku.

Cvik priznal, že je to tá, ktorú mu dal Kočner k nahliadnutiu a pokladal ju za pravú. Mafiánsky podnikateľ však tvrdí, že nič také sa nestalo. „Takúto kópiu som ja nikdy v živote nevidel,“ skonštatoval Kočner na súde. Šéfka právneho oddelenia Markízy Lucia Tandlich si myslí, že Kočner piatu zmenku dal do obehu, aby zdiskreditoval rôzne osoby a získal z toho finančný prospech.