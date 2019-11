Prezidentka Čaputová zmietla zo stola novelu Smeru, SNS a ĽSNS: Čo znamená stopka predĺženiu moratória?

Koalícii to neprejde len tak ľahko. Po tom, čo Smer, SNS a ĽSNS odklepli predĺženie zákazu zverejňovať predvolebné prieskumy na 50 dní, sa zdvihla vlna odporu verejnosti aj opozície.

Prezidentka Zuzana Čaputová (46) rozhodla, že novelu nepodpíše a vráti ju na prerokovanie späť do parlamentu. Jej prijatie tak skomplikovala, keďže teraz musia zákonodarcovia odklepnúť novelu 76 hlasmi, pričom prvýkrát za ňu hlasovalo 74 politikov. Čaputová však tvrdí, že ak aj prejde, pôjde rovno na Ústavný súd.

Opozícia a dokonca aj premiér či niektorí ministri hovorili o novom zákone ako o okresávaní práva na informácie a podľa prieskumu ho odmietla aj výrazná väčšina verejnosti. Predĺženie moratória by totiž znamenalo, že by sme sa zaradili k africkým krajinám, ktoré majú podobne dlhý zákaz na zverejňovanie prieskumov. V Európskej únii by sme boli rovno na čele, keďže iné krajiny ho majú nastavené na maximálne dva týždne.

Čaputová sa tak rozhodla celý zákon vetovať a nepodpísať ho. Poslanci Smeru, SNS a kotlebovcov potrebu zákona obhajovali tým, že pomocou prieskumov verejnej mienky manipulujú agentúry verejnosť. Podľa prezidentky však tento zákon narúša právo na informácie, právo na zhromažďovanie či právo na politickú súťaž.

„Myslím si, že zákaz informovať voličov ohľadom prieskumov sa nevylučuje s tým, že by politické strany v politickej súťaži mohli viac vecne a menej osobne debatovať o programových rozdieloch či prioritách,“ uviedla Čaputová. Dodala, že ak parlament jej veto prelomí, podá návrh na Ústavný súd.

Podľa ústavného právnika Jána Drgonca je málo pravdepodobné, že by Ústavný súd stihol rozhodnúť o návrhu prezidentky do začiatku volieb, ale je reálne, že 50-dňové moratórium pred voľbami aj tak nebude. „To pozastavenie účinnosti môže urobiť Ústavný súd v priebehu 24 hodín od momentu ako dostanú návrh. Tam nie sú obmedzenia, čiže môžu rozhodnúť ihneď,“ vysvetlil Drgonec.

Možné scénare

1. V parlamente sa musí nájsť 76 hlasov poslancov, ktorí prelomia veto prezidentky. Ak sa ich toľko nenájde, zákon neprejde a naďalej bude platiť 14-dňové moratórium na prieskumy, ktoré zaviedol Robert Kaliňák. Prvýkrát za zákon hlasovalo 74 poslancov.

2. Ak zákonodarcovia novelu opätovne schvália, pôjde na Ústavný súd. Prezidentka podá podnet a požiada o pozastavenie účinnosti novely.

a. bude tak platiť 14-dňové moratórium

- Ústavní sudcovia rozhodnú o pozastavení zákona a pre najbližšie voľby bude platiť doterajšia právna úprava.

b. bude platiť 14-dňové moratórium

- Ústavný súd prijme Čaputovej sťažnosť a pozastavia platnosť zákona, kým o ňom definitívne nerozhodnú – čo môže byť až po voľbách.

c. bude platiť 50-dňové moratórium

- Ústavný súd zamietne Čaputovej sťažnosť a zároveň nestihne posúdiť súlad novely s ústavou.