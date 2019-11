Mohol sa kedykoľvek zrútiť: Lopušnú dolinu budú zásobovať cez provizórny most

Mohol sa kedykoľvek zrútiť! Most do rekreačného a lyžiarskeho strediska Lopušná dolina museli pre havarijný stav uzavrieť. Kompetentní tak pred zimnou sezónou riešia nepríjemnú situáciu, ako k obľúbenému areálu dostanú turistov.

Bol v takom zlom stave, že jeho zrútenie nebolo otázkou mesiacov, ale dní. Upozornil na to statik Ján Hyben: „Po obhliadke mosta som musel konštatovať, že je nevyhovujúci pre dopravu a jeho havarijný stav sa dá vyriešiť len rekonštrukciou.“ Popradskí policajti preto most uzavreli, no odrezali tak od sveta rekreačné stredisko aj miestnych.

„Po doručení stanoviska statika sme vyhlásili mimoriadnu situáciu a snažili sa krízovú situáciu vyriešiť. Vysypali sme na povrch jemnú kamennú drvinu, aby sme ju zarovnali. Most je teraz prejazdný v jednom pruhu so šírkou 2,9 metra. Nosnosť má 3,5 tony a rýchlosť na ňom je stanovená na 10 km/h,“ prezradila primátorka Svitu Dáša Vojsovičová a dodala: „Snažíme sa o trvalé riešenie aj vzhľadom na nastávajúcu zimnú sezónu. Predbežná cena opravy je stanovená na 70-tisíc eur.“

V najbližších dňoch chce mesto vytvoriť vedľa poškodeného mosta dočasné premostenie, aby sa cez rieku dostali nákladné autá, ktoré Lopušnú dolinu zásobujú či odvážajú odpad.