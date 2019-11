Peter je obvinený z pokusu o vraždu: Prikázali mu hlasy v hlave podrezať Ľudmilu?!

Skončil v rukách polície a na druhý deň už putoval za múry väznice. Od nedele pátrali policajti po Petrovi (22), ktorý podľa vyšetrovateľa priamo na banskobystrickom námestí podrezal Ľudmilu (23), pričom jej mal spôsobiť viac ako 10-centimetrovú ranu.

Mladej žene išlo o život a museli ju okamžite operovať. Kukláči útočníka zadržali v utorok večer v byte v paneláku, kde býva. V stredu dopoludnia ho sudca poslal do väzby. Peter vraj v nedeľu počul v hlave hlasy, preto útočil. „Obvinený bol vzatý do väzby z dôvodov útekovej väzby a preventívnej väzby. Bola tam obava, že by mohol ujsť, skrývať sa, pretože mu hrozí vysoký trest. Rovnako mohol dokonať trestný čin, o ktorý sa pokúsil. Pri výsluchu pred sudcom nevypovedal. Svoj čin oľutoval,“ uviedol prokurátor Rastislav Remeta s tým, že v prípade dokázania viny mu hrozí trest vo výške 15 až 20 rokov.

Podľa obhajcu Rastislava Urbániho muž obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu a prečinu výtržníctva využil svoje právo a na súde nevypovedal. „Ja o jeho motívoch zatiaľ neviem nič. Osobne si myslím, čo mi aj naznačil, tak predpokladám, že u neho ide o nejakú chorobu,“ vysvetlil Urbáni. Podľa informácií Nového Času mal Peter v minulosti aj psychické problémy a mal brať lieky, ktoré vraj vysadil.

„Jeho mama pracuje v zahraničí. Vychovávala ho stará mama. V byte robil párty. Nebol zlý chalan, ale dostal sa do zlej partie. Tou ženou bol posadnutý. Veľmi ju chcel, ale ona ho odmietala. Ale že urobí niečo také, to som nečakala,“ povedala susedka. Podľa polície Peter útočil s úmyslom Ľudmilu usmrtiť.

„V nedeľu krátko po 12. hodine na Hornej Striebornej ulici v Banskej Bystrici na verejnom mieste s úmyslom usmrtiť napadol ženu. Prišiel k nej odzadu a nožom jej na ľavej strane krku spôsobil otvorenú reznú ranu. Zranenie ženy si vyžiadalo okamžitý prevoz do nemocnice a operačný zákrok,“ uviedla Mária Faltániová, banskobystrická policajná hovorkyňa.