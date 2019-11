V Jeruzaleme schválili kontroverzný plán: Lanovkou na Chrámovú horu?

Návštevníci svätého mesta sa môžu začať tešiť na novú atrakciu. Izraelská vláda schválila lanovku, ktorou sa budete môcť dostať k najvýznamnejším pamiatkam v Starom Meste Jeruzalema.

Lanovka môže previezť do mesta až 3 000 ľudí za hodinu, uviedol izraelský minister financií Moshe Kahlon. Toto číslo sa určite odrazí aj na zvýšených príjmoch do štátneho rozpočtu. Napriek tomu má tento projekt odporcov ako každý veľký zásah do infraštruktúry. Terčom kritiky je aj umiestnenie stavby. Jeruzalem považuje za svoje hlavné mesto Izrael, ale aj Palestína, ktorá jeho východnú časť považuje za svoje okupované územie. O mesto sa vedú dlhodobé spory.

Lanovka sa má začínať v obchodnej časti na západe mesta. Odtiaľ povedie do východnej časti na horu Sion. Konečnú má mať pri Herodovej bráne, čo je vchod do Starého Mesta blízko Múru nárekov a Chrámovej hory. Proti jej stavbe sa stavajú aj izraelskí aktivisti, podľa ktorých sa peniaze majú použiť pre iné rezorty. Apelujú aj na ochranu pamiatok. Preto sa organizácia Emek Shaveh obracia na Najvyšší súd.