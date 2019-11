Vtrhol medzi hviezdy MLS: Greguš počúva chválospevy z každej strany!

Sezóna, na aké sa nezabúda! Aj keď Minnesota United skončila hneď v prvom kole play-off americkej Major League Soccer (MLS) na favorizovanom Los Angeles Galaxy s hviezdnym Zlatanom Ibrahimovičom (38).

Slovenský stredopoliar Ján Greguš (28) sa napriek tomu môže obzerať za svojím prvým ročníkom v zámorskej profilige so vztýčenou hlavou.

Po zimnom prestupe z dánskeho FC Kodaň bol jedným zo šestice nováčikov v klube, ktorý buduje nový tím. V tvrdej konkurencii sa nestratil a patril k stabilným hráčom základnej zostavy trénera Adriana Heatha. „Bola to skvelá sezóna so silným mužstvom a hráčmi v ňom. Do budúcnosti sme postavili latku vysoko,“ hodnotil pre startribune.com nitriansky rodák.

Stúpajúce výkony Greguša neunikli ani pozornosti špecializovaných médií, ktoré sa zaoberajú štatistikami a analýzami americkej najvyššej súťaže. V priebežnom hodnotení portálu whoscored skončil slovenský reprezentant na 10. mieste, keď poradie ovládol najlepší strelec súťaže Mexičan Carlos Vela pred Ibrahimovičom. Greguša si všimla aj renomovaná stránka Sofascore, ktorá ho zaradila do tímu doterajšej sezóny. Tretie ocenenie prišlo z vlastných radov, keď Slováka zvolili fanúšikovia Minnesoty za najlepšieho záložníka klubu.

Tréner Heath radí jeho profesionalitu veľmi vysoko. „Dbá o svoje telo. Robí všetko, čo je pre neho správne. Povedal som mladším chlapcom, že ak chcú vedieť, čo to znamená byť profesionálom, aby sa pozreli na Jana Greguša.“

Ján Greguš (28)

Post: stredopoliar

Hodnota: 1,75 mil. €

Štarty v MLS: 31

Góly: 2

Asistencie: 9

Ročný plat: 800 000 €