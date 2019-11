Synček Mamby Dashy oslávil prvé narodeniny: Sladké vyznanie speváčky

Vždy dobre naladená dvojica Mamba Dasha Šarközyová (29) a Tony Porucha (28) sa tešia z milovaného synčeka Manolka už rok.

Uplynulý víkend sa u nich doma preto niesol aj v duchu osláv. Ako upozornila čitateľka, ich Manolko oslávil svoje prvé narodeniny žraločou párty. Oslava bola síce krátka, ale stála naozaj za to! Manolko totiž podľa slov Mamby miluje vodný svet a dokumenty o potápaní.

Pri spomienke na to, aké to bolo, keď sa Manolko narodil, Mamba neskrývala emócie. "Manolo. Presne pred rokom sa to stalo.. Prišiel si na tento svet a urobil ma maminkou. Bolo to ťažšie, ako som si kedy vôbec dokázala predstaviť. Ale stálo to za TEBA. Si presne taký, akého sme si s tatinkom vysnívali. Zdravý, šťastný, usmievavý, šibalský chlapček, ktorý už teraz na všetko ukazuje prštekom a teší sa z každej veci, ktorú môže vo svojom malom vesmíriku nanovo objaviť. Pozrieť sa na teba a zbadať v tebe kúsok mňa alebo tatinka, je ten najkrajší pocit na svete. Ďakujeme, že si nám bol zoslaný a milujeme ťa tou najčistejšou láskou. Všetko najlepšie k tvojím narodeninkám, synček môj," napísala na svojom Instagrame dojatá speváčka.