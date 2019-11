Rupli mu nervy! Futbalista Monaka Ruben Aguilar (26) sa v stretnutí 12. kola francúzskej Ligue 1 proti St. Etiene porúčal z ihriska skôr.

To preto, že v druhej minúte nadstaveného času videl červenú kartu. Nahnevaný Aguilar niesol vylúčenie ťažko a pri odchode pod sprchy si vybil zlosť na stojane s monitorom VAR systému, do ktorého kopol. A to pritom, o jeho vylúčení VAR systém nerozhodol. Monako napokon so St. Etienne prehralo 0:1.