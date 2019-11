Bugár po stretnutí s Glváčom prekvapil: Po týchto slovách podpredsedovi parlamentu nebude do smiechu

Most-Híd v prípade zvolania mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR na odvolanie podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer-SD) z funkcie podporí jej otvorenie.

Pravdepodobne zahlasuje aj za jeho odvolanie. Povedal to predseda Mosta-Híd Béla Bugár po stredajšom stretnutí s Glváčom s tým, že o tom ešte musia hovoriť na klube.

"Keď príde ďalší návrh na jeho odvolanie, klub sa už rozhodne inak, to znamená, že bude hlasovať za otvorenie schôdze. Ešte sme to neprerokovali na poslaneckom klube, ale predpokladám, že bude hlasovať aj za jeho odvolanie," skonštatoval Bugár.

Dodal, že Glváčovi na stretnutí tlmočil stanovisko Mosta-Híd. Glváč podľa jeho slov musí vedieť, ako sa Most-Híd zachová, ak takýto návrh príde. Pripomenul, že po neschválení programu októbrovej mimoriadnej schôdze na Glváčovo odvolanie vysvetlila strana svoj postoj tým, že mu dali čas, aby sa rozhodol sám.

Bugár si myslí, že situácia okolo Glváča škodí nie len jemu, ale aj strane Smer-SD, dodal však, že je to ich vec. "Ale škodí to aj vládnej koalícii, a to je už aj naša vec," podotkol. Bugár poprel, že by ho kontaktoval predseda Smeru-SD Robert Fico, aby zmenil názor. "Aj keby chcel, toto už je neobhájiteľné. Musím povedať: Padni, komu padni," poznamenal.

Na Glváčovu kritiku podpredsedu Mosta-Híd Ábela Ravasza reagoval Bugár tým, že to nie je len obyčajný úradník. Poukázal na jeho prácu v pozícii splnomocnenca vlády pre rómske komunity. "Navyše, pán Ravasz je aj podpredsedom strany, minimálne to by mal pán podpredseda Glváč rešpektovať," doplnil.

Glváč v utorok na sociálnej sieti kritizoval Ravasza za jeho vyjadrenia v médiách. "S úžasom sledujem, ako mi neposlanec z Mosta Ábel Ravasz, ktorý nemá za sebou žiadny výsledok, odkazuje, že ak neodstúpim sám z postu podpredsedu NR SR, oni mi pomôžu," uviedol.

Glváč mal v parlamente koncom októbra čeliť odvolávaniu pre jeho údajnú komunikáciu s Marianom Kočnerom. Poslanci však neschválili program mimoriadnej schôdze. Glváč následne informoval, že svoje rozhodnutie oznámi čoskoro. Opozícia avizovala, že bude opätovne zbierať podpisy na jeho odvolanie.

Komunikáciu medzi Glváčom a MKočnerom cez aplikáciu Viber zverejnil líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Tvrdí, že Glváč mal vedieť o viacerých kauzách Kočnera. Líder OĽaNO tvrdí, že Glváč klamal o tom, že sa s podnikateľom od roku 2012 nestretol.