Cena parkovacích kariet v Starom Meste sa zjednotí: Niektorí vodiči ušetria, ďalší siahnu hlbšie do vrecka

Cena oboch ročných parkovacích kariet vydávaných v bratislavskom Starom Meste sa má od decembra zjednotiť na 39 eur.

Týka sa to karty, ktorú na svojom území vydáva súkromná parkovacia spoločnosť BPS Park, ako aj karty, ktorú vo svojich zónach vydáva mestská časť.

Naďalej však bude platiť, že ak budú chcieť obyvatelia parkovať v oboch zónach, musia si kúpiť obe karty. Po novom ale budú v takomto prípade platiť o osem eur viac ako doteraz. Cena jednej karty sa totiž znižuje a cena druhej zvyšuje. "Aby to bolo spravodlivé a aby sme nevyvolávali rozdiely v prístupe k občanom, ktorí majú tie isté práva a vzhľadom na to, že rezidentské karty, ktoré sú zavedené už zhruba desať rokov a celý čas sa nevalorizovali, ideme cenu prispôsobiť na rovnakú cenu v rámci celého Starého Mesta na 39 eur," uviedla pre TASR staromestská starostka Zuzana Aufrichtová. Poznamenala, že návrh konzultovali aj s dotknutými občanmi, ktorí v tom problém nevidia, potrebné je skôr riešiť vymožiteľnosť, teda kontrolu.

Nariadenie má nadobudnúť platnosť 1. decembra, teda rovnako, ako by mohli začať platiť opatrenia v prospech rezidentov v zónach, ktoré spravuje súkromná parkovacia spoločnosť. Tie v rámci dodatku k zmluve so spoločnosťou odsúhlasil poslanecký zbor ešte v septembri. Súbor opatrení sa týka zníženia ročnej rezidenčnej parkovacej karty vydávanej touto spoločnosťou z doterajších 60 na 39 eur, taktiež zmeny pri dobe spoplatnenia krátkodobého, teda hodinového státia, ktoré bude spoplatnené od 8.00 do 18.00 h, teda nie do 16.00 h. Posledným opatrením je vyhradenie zhruba 220 miest výhradne pre rezidentov v čase od 17.00 do 8.00 h, napríklad na Heydukovej či Medenej ulici.

"Ako starostka som bola vyzvaná na ďalšie rokovania hľadania benefitov v prospech Starého Mesta. Nakoľko nebola vôľa otvárať ďalší dodatok a myslím si, že je dobré otvárať pôvodnú zmluvu v čo najmenšom počte, našli sme inú formu," poznamenala Aufrichtová. Novým benefitom je ročný príspevok 30 000 eur zo strany súkromnej parkovacej spoločnosti na zveľaďovanie verejného priestoru. Príspevok v danej sume by po tri roky mala dávať do neziskového Fondu architekta Weinwurma, platformy pre donorov, ktorý zradila mestská časť. Jedna tretina zo sumy od BPS Park má byť určená pre dopravné riešenia, zvyšok pomôžu prerozdeliť obyvatelia a môže byť použitý napríklad na zveľadenie vnútroblokov, starostlivosť o zeleň, na kultúru, urbanistické riešenia či bezbariérovosť.

Mestská časť a súkromná spoločnosť uzavreli zmluvu v roku 2005, platná je do roku 2026, vystúpiť z nej nie je právne možné bez sankcií pre mestskú časť. Pre zmluvu v minulosti vzniklo viacero súdnych sporov, ktoré boli ukončené v roku 2013 dohodou o urovnaní. Rámcové podmienky dohody schválilo miestne zastupiteľstvo v apríli 2013. Nové vedenie mestskej časti pristúpilo so spoločnosťou k rokovaniam o úprave niektorých podmienok.