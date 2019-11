Smoliar Arrizabalaga: Brankár Chelsea si dal kuriózny vlastný gól

Nešťastný moment! Zažil ho brankár Chelsea Kepa Arrizabalaga (25) v zápase Ligy majstrov proti Ajaxu Amsterdam.

V 35. minúte zahrával priamy kop Hakim Ziyech od rohovej zástavky. Loptu namieril na vzdialenejšiu žrď bránky Chelsea, odkiaľ sa odrazila rovno do tváre Arrizabalaga a odtiaľ do siete. Ajax v tej chvíli viedol 3:1, no napokon sa duel skončil remízou 4:4.

4. kolo skupinovej fázy LM:

E-skupina:

FC Liverpool - KRC Genk 2:1 (1:1)

Góly: 14. Wijnaldum, 53. Oxlade-Chamberlain - 41. Samata. Rozhodovali: Kružliak - Somolani, Hancko (všetci SR)

/P. Hrošovský hral za hostí do 85. min/

SSC Neapol - Red Bull Salzburg 1:1 (1:1)

Góly: 44. Lozano - 11. Haaland (z 11 m)

Rozhodoval: Marciniak (Poľ.)

tabuľka:

1. Liverpool 4 3 0 1 10:7 9

2. SSC Neapol 4 2 2 0 6:3 8

3. RB Salzburg 4 1 1 2 12:10 4

4. KRC Genk 4 0 1 3 4:12 1

F-skupina:

FC Barcelona - Slavia Praha 0:0

Rozhodoval: Oliver (Angl.)

Borussia Dortmund - Inter Miláno 3:2 (0:2)

Góly: 51. a 77. Hakimi, 64. Brandt - 5. Martinez, 40. Vecino. Rozhodoval: Makkelie (Hol.)

/M. Škriniar odohral za hostí celý zápas, dostal ŽK/

tabuľka:

1. FC Barcelona 4 2 2 0 4:2 8

2. Borussia Dortmund 4 2 1 1 5:4 7

3. Inter Miláno 4 1 1 2 6:6 4

4. Slavia Praha 4 0 2 2 2:5 2

G-skupina:

Zenit Petrohrad - RB Lipsko 0:2 (0:1)

Góly: 45.+5 Demme, 63. Sabitzer. Rozhodoval: Grinfeld (Izr.)

/R. Mak bol na lavičke domácich/

Olympique Lyon - Benfica Lisabon 3:1 (2:0)

Góly: 4. Andersen, 33. Depay, 89. Traore - 78. Seferovič. Rozhodoval: Kuipers (Hol.)

tabuľka:

1. RB Lipsko 4 3 0 1 6:4 9

2. Olympique Lyon 4 2 1 1 7:4 7

3. Zenit Petrohrad 4 1 1 2 5:6 4

4. Benfica Lisabon 4 1 0 3 5:9 3

H-skupina:

Chelsea Londýn - Ajax Amsterdam 4:4 (1:3)

Góly: 5. a 71. Jorginho (oba z 11 m), 63. Azpilicueta, 74. James - 2. Abraham (vlastný), 20. Promes, 35. Kepa (vlastný), 55. Van de Beek. Rozhodoval: Rocchi (Tal.), ČK: 68. Blind, 69. Veltman (obaja Ajax)

FC Valencia - OSC Lille 4:1 (0:1)

Góly: 66. Parejo (z 11 m), 82. Soumaoro (vlastný), 84. Kodnogbia, 90. Torres - 25. Osimhen. Rozhodoval: Karasjov (Rus.)

tabuľka:

1. Ajax Amsterdam 4 2 1 1 10:5 7

2. Chelsea 4 2 1 1 7:6 7

3. Valencia 4 2 1 1 6:5 7

4. OSC Lille 4 0 1 3 3:10 1