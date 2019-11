Po rozvode s 300-ročným duchom dáva poslednú bodku za vzťahom: Naozaj si myslí, že jej na tú šialenosť niekto skočí?

Amanda vraj stretla ducha Jacka Teaguea v 2014 a o dva roky neskôr si ho vzala za manžela. Šťastný "vzťah" však netrval dlho a v máji 2018 sa rozviedli.

Žena sa rozhodla zbaviť všetkého, čo jej exmanžela pripomína a tak na internete predáva jeho portrét, ktorý sa nápadne podobá na postavu Jacka Sparrowa z filmu Piráti z Karibiku.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Manželstvo 45-ročnej Amandy a ducha stroskotalo, pretože sa u nej vyvinuli zdravotné problémy. "Trvalo to takto dva roky. Moje zdravie bolo stále horšie a horšie, až som takmer umrela. Minulý jún som skončila v nemocnici so sepsou a museli ma operovať," vysvetlila Amanda. "Jack bol vlastne energetický upír. Keď človek zomrie, je pre ducha úplne normálne, ak ostane istý čas v pozemskej ríši, no keď ostane príliš dlho, potrebuje zdroj energie. Jack ma nanešťastie takto využíval. Nikdy neprijal svoju vlastnú smrť, chcel ďalej žiť cez moje telo," dodala.

Amanda momentálne žije v Severnom Írsku. Rozvod s 300-ročným duchom neprebehol tradičným spôsobom ale pomocou exorcizmu. "Po exorcizme som veľa vecí spálila, no nemohla som sa prinútiť urobiť to aj s maľbami. Pohla som sa ďalej a najmä v tomto období roka ľudí zaujímajú strašidelné veci. Miesto toho, aby som obraz zničila ho získa nový majiteľ," cituje jej slová portál Daily Mail.

Obraz zatiaľ odložila v sklade, aby pri ňom nebola príliš blízko. "Časť Jackovej energie je v tom portréte. Keď sa pozriete na ten obraz, sleduje vás očami po celej miestnosti. Mám z toho zimomriavky," vysvetlila. Amanda ho chce predať cez Ebay a pýta zaň až 500 libier (vyše 580 eur). Peniaze si nenechá a daruje ich miestnej charite na záchranu zvierat.