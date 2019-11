Misska Vágnerová plní svojmu synovi jeden sen za druhým: Zistíte, kde boli, budete len ticho závidieť

Už sú to štyri roky, čo sa jedna z najkrajších Sloveniek, Veronika Vágnerová, stala mamičkou malého Alexa. Toho si spolu s manželom Jurajom užívajú plnými dúškami a investujú do neho všetok voľný čas. Z rodinného rozpočtu však momentálne Veronika najviac míňa na cestovanie, nakoľko so svojim malým pokladom tento rok precestovali množstvo destinácií. Všetko však nasvedčuje tomu, že ich cestovateľské zážitky ani zďaleka nekončia, nakoľko má už Alex dokonca svoju vysnívanú destináciu!