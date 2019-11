Ďalšie svedectvo z vyšetrovania Trumpa: Hrozí mu odvolanie z funkcie?

Americký veľvyslanec Gordon Sondland považoval zablokovanie americkej vojenskej pomoci Ukrajine za páku, ako Kyjev prinútiť k vyšetrovaniu kauzy bývalého demokratického viceprezidenta Joea Bidena a jeho syna Huntera; niekdajší viceprezident je totiž politickým rivalom šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa.

Vyplýva to zo Sondlandovho svedectvo, ktoré dnes zverejnili snemovni výbory vyšetrujúci Trumpa kvôli možnému nátlaku na Ukrajinu. Prezidentovi kvôli tomu hrozí, že bude čeliť takzvanému impeachmentu, teda procesu prípadného odvolania z funkcie. Biely dom ku zverejneným svedectvom poznamenal, že sa ukazuje, že pre impeachment je ešte menej dôkazov, než sa doteraz predpokladalo. Trumpová hovorkyňa Stephanie Grishamová uviedla, že výpoveď Sondlanda neobsahovala odkaz na žiadny hodnoverný zdroj, aby si veľvyslanec mohol myslieť, z akého dôvodu bola pomoc Ukrajine pozastavená. Dodala, že Sondland v tejto veci povedal, že sa domnieva, že to bola forma nátlaku, ale nevie to.

Sondland pred výbormi vypovedal 17. októbra, ale potom svoje stanovisko prehodnotil a kongresmanom poskytol nové svedectvo, uviedol Reuters. V ňom uviedol, že mu výsluch osviežil pamäť, takže si vybavuje rozhovor vo Varšave s poradcom prezidenta Ukrajiny Volodymyra Želenského, ktorému povedal, že obnovenie vojenskej pomoci sa pravdepodobne nestane skôr, než Kyjev verejne urobí potrebné protikorupčnej vyhlásenie. Vyhlásenie sa malo týkať vyšetrovania oboch Bidenovcov.

Biden mladší bol do tohtoročnej jari členom správnej rady ukrajinského plynárenského koncernu Burisma, ktorého vedenie ukrajinská prokuratúra vyšetrovala pre podozrenie z korupcie. To sa nepotvrdilo. Biden staršie podľa Trumpa svojho syna pred vyšetrovaním na Ukrajine ochránil.Spolu so Sondlandovým svedectvom dnes zverejnili snemovni výbory aj výpoveď bývalého osobitného splnomocnenca pre Ukrajinu Kurta Volkera. Obaja ešte s ministrom energetiky Rickom Perrym sú známi ako takzvaní three amigos (traja priatelia), ktorí podľa médií podporovali Trumpovu alternatívnu politiku voči Ukrajine. Perry, ktorý sa chystá ministerský post na konci novembra opustiť, svedectvo odmietol podať.

Snemovni demokrati už v pondelok zverejnili prepisy výpovedí bývalej veľvyslankyne USA na Ukrajine Márie Yovanovitchové a niekdajšieho hlavného poradcu amerického ministra zahraničia Mike Pompea Michaela McKinleyho. Obaja vo svojich svedectvách naznačili, že americké ministerstvo zahraničia bolo zneužívané k domácim politickým cieľom. Yovanovitchová, ktorá bola v máji z velvyslaneckého postu náhle odvolaná, dokonca povedala, že z Trumpovej strany cítila vyhrážku, keď o nej Trump v lete v telefonáte so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyr Zelenským hovoril ako o "zlej správe".

ktorá ako ďalší krok k možnému impeachmentu upresňuje procedurálne postup pri organizovaní verejných vypočutí a pri rozosielaní obsielok. Stanovuje tiež práva, ktoré budú mať počas vyšetrovania Trumpovi právnici.

Jadrom aféry je možné zneužitie právomci prezidenta v súvislosti s Trumpovým tlakom na Ukrajinu v snahe dosiahnuť vyšetrovanie Trumpovho politického rivala, bývalého demokratického viceprezidenta Joea Bidena a jeho syna Huntera. Trump obvinenia odmieta a postup Snemovne reprezentantov prirovnáva k honu na čarodejnice.