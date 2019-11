Sisa Lelkes Sklovska obeťou hororového zákroku: Strašné, čo na nej doktor vykonal

Začalo to bolesťou pri chodení po schodoch, skončilo operáciou! Speváčka Sisa Lelkes Sklovska si za posledné roky odžila svoje, nakoľko jej v priebehu dvoch rokov museli vymeniť nielen oba bedrové kĺby, no pridala sa k tomu aj plastika chodidiel. Muzikálová diva však obe operácie zvládla hrdinsky a dnes sa už opäť teší zo svojej živelnej pohyblivosti. To však nie je zďaleka jediné, čo zvláda ľavou zadnou. V dobrej nálade totiž čelí aj veciam, z ktorých podaktorým behá mráz po chrbte!

36 zdieľaní Zdieľaj na Facebooku Zdieľaj